Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/pushkov-1589710161.html
Пушков ответил критикам инициативы о запрете треш-стримов
Пушков ответил критикам инициативы о запрете треш-стримов
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему считает необходимым запретить треш-стримы. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:10
2020-12-17T16:14
telegram (приложение)
валентина матвиенко
алексей пушков
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему считает необходимым запретить треш-стримы. Cпикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила обсудить соответствующий законопроект после трагедии, произошедшей в прямом эфире блогера Reeflay. Пушков выступил инициатором документа. Сенатор напомнил, что интернет — это такое же публичное пространство, как и другие, и любые формы насилия там должны быть запрещены. Кроме того, по его мнению, треш-стриминг нельзя считать видом СМИ, это способ заработка через интернет. Пушков выделил два шага для решения этой проблемы: введение наказания за проявление актов насилия в публичном пространстве и предписание интернет-платформам блокировать подобного рода контент. "Законодательное запрещение треш-стрима с элементами насилия и должно быть направлено на предотвращение возможных преступлений в прямом эфире, как и на сокращение распространяемого в интернете контента, унижающего человеческое достоинство и разлагающе влияющее на общество", — заключил Пушков. В начале декабря во время стрима видеоблогера Reeflay (Стаса Решетняка) умерла девушка. При этом она находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.Раменский суд Подмосковья арестовал блогера на два месяца. Его обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Блогеру грозит до 15 лет колонии. Экспертизы выявила у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга).
https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), валентина матвиенко, алексей пушков, московская область (подмосковье), общество

Пушков ответил критикам инициативы о запрете треш-стримов

15:10 17.12.2020 (обновлено: 16:14 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему считает необходимым запретить треш-стримы.
Cпикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила обсудить соответствующий законопроект после трагедии, произошедшей в прямом эфире блогера Reeflay. Пушков выступил инициатором документа.
Сенатор напомнил, что интернет — это такое же публичное пространство, как и другие, и любые формы насилия там должны быть запрещены.
Кроме того, по его мнению, треш-стриминг нельзя считать видом СМИ, это способ заработка через интернет. Пушков выделил два шага для решения этой проблемы: введение наказания за проявление актов насилия в публичном пространстве и предписание интернет-платформам блокировать подобного рода контент.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00
Плюют в лицо, избивают. Как блогеры зарабатывают на унижениях в онлайне
"Законодательное запрещение треш-стрима с элементами насилия и должно быть направлено на предотвращение возможных преступлений в прямом эфире, как и на сокращение распространяемого в интернете контента, унижающего человеческое достоинство и разлагающе влияющее на общество", — заключил Пушков.
В начале декабря во время стрима видеоблогера Reeflay (Стаса Решетняка) умерла девушка. При этом она находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.
Раменский суд Подмосковья арестовал блогера на два месяца. Его обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Блогеру грозит до 15 лет колонии. Экспертизы выявила у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга).
 
Telegram (приложение)Валентина МатвиенкоАлексей ПушковМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
Лента новостейМолния