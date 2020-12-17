https://ria.ru/20201217/pushkov-1589710161.html

Пушков ответил критикам инициативы о запрете треш-стримов

Пушков ответил критикам инициативы о запрете треш-стримов

Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему считает необходимым запретить треш-стримы. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:10

2020-12-17T15:10

2020-12-17T16:14

telegram (приложение)

валентина матвиенко

алексей пушков

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему считает необходимым запретить треш-стримы. Cпикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила обсудить соответствующий законопроект после трагедии, произошедшей в прямом эфире блогера Reeflay. Пушков выступил инициатором документа. Сенатор напомнил, что интернет — это такое же публичное пространство, как и другие, и любые формы насилия там должны быть запрещены. Кроме того, по его мнению, треш-стриминг нельзя считать видом СМИ, это способ заработка через интернет. Пушков выделил два шага для решения этой проблемы: введение наказания за проявление актов насилия в публичном пространстве и предписание интернет-платформам блокировать подобного рода контент. "Законодательное запрещение треш-стрима с элементами насилия и должно быть направлено на предотвращение возможных преступлений в прямом эфире, как и на сокращение распространяемого в интернете контента, унижающего человеческое достоинство и разлагающе влияющее на общество", — заключил Пушков. В начале декабря во время стрима видеоблогера Reeflay (Стаса Решетняка) умерла девушка. При этом она находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.Раменский суд Подмосковья арестовал блогера на два месяца. Его обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Блогеру грозит до 15 лет колонии. Экспертизы выявила у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга).

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

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telegram (приложение), валентина матвиенко, алексей пушков, московская область (подмосковье), общество