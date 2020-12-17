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Пушков оценил совет экс-помощницы Трампа Байдену о России
Пушков оценил совет экс-помощницы Трампа Байдену о России
Сенатор Алексей Пушков в Telegram удивился вниманию российских средств массовой информации к рекомендации бывшей советницы Дональда Трампа Фионы Хилл избранному РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T01:02
2020-12-17T05:12
фиона хилл
россия
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram удивился вниманию российских средств массовой информации к рекомендации бывшей советницы Дональда Трампа Фионы Хилл избранному президенту США Джо Байдену.Парламентарий также выразил мнение, что необходимо перестать "обращать внимание на каждый чих" от западных политиков по поводу России, особенно если они уже вышли в отставку.Что сказала ХиллРанее бывшая работница администрации действующего главы государства призвала Байдена не повторять ошибок предыдущего президента-демократа Барака Обамы в отношениях с Россией. Об этом написала газета New York Times.По мнению эксперта, новый представитель демократической партии в Овальном кабинете будет вынужден придерживаться другого подхода в контактах с Москвой.Как объяснила экс-сотрудница Белого дома, "мир совершенно изменился", и в новых условиях Байден не сможет "стать второй версией Обамы".Как отмечает NYT, такие ключевые цели Байдена, как восстановление контроля над вооружениями, борьба с изменением климата, прекращение пандемии COVID-19 и стабилизация ситуации в ближневосточном регионе, потребуют сотрудничества с Россией.Также в материале высказывается мнение, что чиновники администрации избранного президента должны будут практически сразу связаться с Кремлем в попытке продлить Договор о СНВ. При администрации Барака Обамы Байден занимал пост вице-президента США.Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования должно произойти 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.
https://ria.ru/20201216/tramp-1589434300.html
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фиона хилл, россия, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, москва, сша, в мире

Пушков оценил совет экс-помощницы Трампа Байдену о России

01:02 17.12.2020 (обновлено: 05:12 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram удивился вниманию российских средств массовой информации к рекомендации бывшей советницы Дональда Трампа Фионы Хилл избранному президенту США Джо Байдену.
"Трудно понять внимание в российских СМИ к слова чиновницы средней руки при Трампе, которая дала некий совет Байдену насчёт России, который имеет нулевую ценность", — сказал Пушков.
Парламентарий также выразил мнение, что необходимо перестать "обращать внимание на каждый чих" от западных политиков по поводу России, особенно если они уже вышли в отставку.

Что сказала Хилл

Ранее бывшая работница администрации действующего главы государства призвала Байдена не повторять ошибок предыдущего президента-демократа Барака Обамы в отношениях с Россией. Об этом написала газета New York Times.
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По мнению эксперта, новый представитель демократической партии в Овальном кабинете будет вынужден придерживаться другого подхода в контактах с Москвой.
"Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они (администрация Обамы. — Прим. ред.) не хотели думать о России слишком много", — считает Хилл.
Как объяснила экс-сотрудница Белого дома, "мир совершенно изменился", и в новых условиях Байден не сможет "стать второй версией Обамы".
"Им придется думать иначе", — посоветовала она команде победителя президентской кампании.
Как отмечает NYT, такие ключевые цели Байдена, как восстановление контроля над вооружениями, борьба с изменением климата, прекращение пандемии COVID-19 и стабилизация ситуации в ближневосточном регионе, потребуют сотрудничества с Россией.
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Также в материале высказывается мнение, что чиновники администрации избранного президента должны будут практически сразу связаться с Кремлем в попытке продлить Договор о СНВ.
При администрации Барака Обамы Байден занимал пост вице-президента США.
Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.
Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования должно произойти 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.
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