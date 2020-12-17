https://ria.ru/20201217/pushkov-1589599266.html

Пушков оценил совет экс-помощницы Трампа Байдену о России

Пушков оценил совет экс-помощницы Трампа Байдену о России

Сенатор Алексей Пушков в Telegram удивился вниманию российских средств массовой информации к рекомендации бывшей советницы Дональда Трампа Фионы Хилл избранному РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T01:02

2020-12-17T01:02

2020-12-17T05:12

фиона хилл

россия

дональд трамп

алексей пушков

джо байден

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151459/51/1514595152_0:298:2449:1676_1920x0_80_0_0_0533bbd99c1c4c3ce917b41244cdc948.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram удивился вниманию российских средств массовой информации к рекомендации бывшей советницы Дональда Трампа Фионы Хилл избранному президенту США Джо Байдену.Парламентарий также выразил мнение, что необходимо перестать "обращать внимание на каждый чих" от западных политиков по поводу России, особенно если они уже вышли в отставку.Что сказала ХиллРанее бывшая работница администрации действующего главы государства призвала Байдена не повторять ошибок предыдущего президента-демократа Барака Обамы в отношениях с Россией. Об этом написала газета New York Times.По мнению эксперта, новый представитель демократической партии в Овальном кабинете будет вынужден придерживаться другого подхода в контактах с Москвой.Как объяснила экс-сотрудница Белого дома, "мир совершенно изменился", и в новых условиях Байден не сможет "стать второй версией Обамы".Как отмечает NYT, такие ключевые цели Байдена, как восстановление контроля над вооружениями, борьба с изменением климата, прекращение пандемии COVID-19 и стабилизация ситуации в ближневосточном регионе, потребуют сотрудничества с Россией.Также в материале высказывается мнение, что чиновники администрации избранного президента должны будут практически сразу связаться с Кремлем в попытке продлить Договор о СНВ. При администрации Барака Обамы Байден занимал пост вице-президента США.Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования должно произойти 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.

https://ria.ru/20201216/tramp-1589434300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/buttidzhich-1589517363.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/sevpotok-1589559834.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фиона хилл, россия, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, москва, сша, в мире