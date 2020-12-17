Более 40 видов краснокнижных птиц можно встретить в лесопарках Москвы
17:35 17.12.2020 (обновлено: 18:33 17.12.2020)
© Фото : сотрудник Дирекции природной территории "Серебряный бор" Сорокина АннаБелоспинный дятел, занесенный в Красную книгу Москвы
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 40 видов краснокнижных птиц можно встретить на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В 2020 году специалисты провели более 200 учетов объектов животного мира и насчитали на природных территориях более 40 видов птиц, занесенных в Красную книгу Москвы. Наблюдениям за птицами в Мосприроде уделяется большое внимание. Помимо текущих учетов каждый год проходят и специальные экологические акции, такие как учет водоплавающих птиц "Серая шейка", учет соловьев, акция "Eurobirdwatch", различные соревнования по бердингу. Особая удача – встретить и зафиксировать птицу из Красной книги Москвы. А самые редкие из них – представители 1 и 2 категории: виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и виды с сокращающейся численностью", - говорится в сообщении.
Озерная чайка, занесенная в Красную книгу Москвы
Отмечается, что озерные чайки, занесенную в Красную книгу города под 2 категорией, зафиксированы на наибольшем количестве природных территорий Москвы - в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", заказнике "Зеленоградский", памятнике природы "Серебряный бор", природных территориях "Тропарево" и "Теплый стан". Сизые чайки, имеющие эту же категорию, зафиксированы в "Серебряном бору", "Зеленоградском", "Битцевском лесу" и "Кузьминках-Люблине".
"Еще одни представители семейства чайковых – речные крачки. Они так же имеют 2 категорию редкости. Крачек посчитали в этом году в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", природном заказнике "Долина реки Сетунь", памятнике природы "Серебряный бор". Птицы из этого отряда под 1 категорией, которые были учтены только на одной природной территории: малый зуёк в заказнике "Зеленоградский", вальдшнеп на ПТ "Кузьминки-Люблино", чибис и перевозчик в Битцевском лесу", - уточняется в сообщении.
Сообщается, что среди соколообразных распространены больше всего краснокнижные ястребы-перепелятники и ястребы-тетеревятники. Первые были зафиксированы в природно-исторических парках "Измайлово", "Битцевский лес", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", природном заказнике "Долина реки Сетунь", памятнике природы "Серебряный бор". Тетеревятники учтены на природных территориях "Долина реки Сетунь", "Тушинский", "Тропарево" и "Теплый Стан", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Серебряный бор".
© Фото : сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Алексей СтефановЯстреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы
© Фото : сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Алексей Стефанов
Ястреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы
"Пустельга обыкновенная относится к группе малых соколов, в Красной книге Москвы имеет 3 категорию. В этом году птицу отметили в "Долине реки Сетунь", "Зеленоградском", "Битцевском лесу", "Кузьминках-Люблине". Самые редкие учтенные птицы из этого отряда 1 категории: обыкновенный канюк в "Битцевском лесу" и "Измайлово" и обыкновенный осоед на ПТ "Кузьминки-Люблино", - дополняется в сообщении.
Отмечается, что различных краснокнижных дятлов в этом году тоже насчитали немало. Самый распространенный по итогам года – желна или черный дятел, занесенный в Красную книгу под 2 категорией. Эту птицу заметили в природно-исторических парках "Измайлово", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево", заказнике "Зеленоградский", памятнике природы "Серебряный бор", природных территориях "Тропарево" и "Теплый Стан".
"Под 1 категорией в Красную книгу занесен седой дятел, он отмечен в ПЗ "Долина реки Сходни в Куркино" и в Битцевском лесу, белоспинный дятел – это 5 категория, обитает в лесопарках "Кусково" и "Измайлово", "Битцевский лес" и ПП "Серебряный бор". В Битцевском лесу учли и среднего пестрого дятла (1 категория), а на ПТ "Москворецкий" - зеленого (3 категория)", - говорится в материале.
Отмечается, что среди воробьиных насчитали больше всего краснокнижных длиннохвостых синиц или ополовников. Этих пернатых учли на природных территориях "Кусково", "Измайлово", "Битцевский лес", "Тропарево" и "Теплый Стан", "Москворецкий", в заказниках "Долина реки Сходни в Куркино" и "Зеленоградский", памятнике природы "Серебряный бор".
Длиннохвостая синица, занесенная в Красную книгу Москвы
"Столичная синичка московка в Красную книгу занесена под 2 категорией редкости, замечена в ПИП "Царицыно", "Москворецкий", ПП "Серебряный бор", КЗ "Зеленоградский", ПТ "Тропарево" и "Теплый Стан". Из этой же компании маленьких птичек в Долине реки Сходни в Куркино обнаружили полевого жаворонка (2 категория) и жулана обыкновенного (5 категория) в Царицыно, пухляка (2 категория) и речного сверчка (5 категория) в Битцевском лесу", - заключается в материале.
Московка, занесенная в Красную книгу Москвы