https://ria.ru/20201217/prokuror-1589612091.html

Новосибирский облсуд оставил под стражей бывшего прокурора города

Новосибирский облсуд оставил под стражей бывшего прокурора города

Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, обвиняемого в превышении... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T08:37

2020-12-17T08:37

2020-12-17T08:37

антон аверин

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, обвиняемого в превышении полномочий, сообщается на сайте суда.Ранее сообщалось, что 25 ноября Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил бывшего прокурора Новосибирска под стражу до 13 января 2021 года.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что возбуждение уголовного дела и задержание бывшего прокурора связано с делом местного предпринимателя, бывшего председателя совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап" Олега Ярового, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.По словам собеседника агентства, правоохранительные органы задокументировали противоправные действия Ференца, а также бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной в интересах Ярового. Аверину суд также заключил под стражу. Это решение в Новосибирском облсуде защите обжаловать не удалось.Ференец был назначен прокурором Новосибирска в 2016 году, а в текущем году он ушел в отставку.

https://ria.ru/20201209/chinovnik-1588344982.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон аверин, новосибирск, новосибирская область, происшествия