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Новосибирский облсуд оставил под стражей бывшего прокурора города
Новосибирский облсуд оставил под стражей бывшего прокурора города
Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, обвиняемого в превышении... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:37
2020-12-17T08:37
антон аверин
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, обвиняемого в превышении полномочий, сообщается на сайте суда.Ранее сообщалось, что 25 ноября Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил бывшего прокурора Новосибирска под стражу до 13 января 2021 года.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что возбуждение уголовного дела и задержание бывшего прокурора связано с делом местного предпринимателя, бывшего председателя совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап" Олега Ярового, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.По словам собеседника агентства, правоохранительные органы задокументировали противоправные действия Ференца, а также бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной в интересах Ярового. Аверину суд также заключил под стражу. Это решение в Новосибирском облсуде защите обжаловать не удалось.Ференец был назначен прокурором Новосибирска в 2016 году, а в текущем году он ушел в отставку.
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антон аверин, новосибирск, новосибирская область, происшествия

Новосибирский облсуд оставил под стражей бывшего прокурора города

08:37 17.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, обвиняемого в превышении полномочий, сообщается на сайте суда.
Ранее сообщалось, что 25 ноября Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил бывшего прокурора Новосибирска под стражу до 13 января 2021 года.
"Апелляционными постановлениями судей Новосибирского областного суда от 16 декабря 2020 года постановление Центрального районного суда Новосибирска от 25 ноября 2020 года, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ференцу Д.Л., оставлено без изменения", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что возбуждение уголовного дела и задержание бывшего прокурора связано с делом местного предпринимателя, бывшего председателя совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап" Олега Ярового, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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По словам собеседника агентства, правоохранительные органы задокументировали противоправные действия Ференца, а также бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной в интересах Ярового. Аверину суд также заключил под стражу. Это решение в Новосибирском облсуде защите обжаловать не удалось.
Ференец был назначен прокурором Новосибирска в 2016 году, а в текущем году он ушел в отставку.
 
Антон АверинНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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