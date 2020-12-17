https://ria.ru/20201217/proezd-1589624032.html

Власти Москвы рассказали об изменениях стоимости проезда в 2021 году

Власти Москвы рассказали об изменениях стоимости проезда в 2021 году

Общественный транспорт сохранит в 2021 году стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней на уровне 2020 года, билет на одну поездку в 2021... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:24

2020-12-17T10:24

2020-12-17T10:33

москва

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общественный транспорт сохранит в 2021 году стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней на уровне 2020 года, билет на одну поездку в 2021 подорожает на 2 рубля, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции — плюс 3,5%. Одна поездка по нему изменится на 1 рубль 30 копеек. Без изменений останутся утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии (проект "Время ранних"), программа лояльности "Город"."Как изменятся остальные билеты: стоимость билета на 60 поездок изменится на 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей. Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на плюс 2 рубля - до 42 рублей, при оплате банковской картой также на 2 рубля - 46 рублей вместо 44 рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что московский транспорт - один из немногих в мире, кто не снижал объемов своей работы в пандемию.В следующем году планируется купить: 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, 410 автобусов, заменить 1800 остановок.

https://ria.ru/20201210/proezd-1588634206.html

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москва, общество