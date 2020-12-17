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Власти Москвы рассказали об изменениях стоимости проезда в 2021 году
Власти Москвы рассказали об изменениях стоимости проезда в 2021 году
Общественный транспорт сохранит в 2021 году стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней на уровне 2020 года, билет на одну поездку в 2021... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:24
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москва
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общественный транспорт сохранит в 2021 году стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней на уровне 2020 года, билет на одну поездку в 2021 подорожает на 2 рубля, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции — плюс 3,5%. Одна поездка по нему изменится на 1 рубль 30 копеек. Без изменений останутся утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии (проект "Время ранних"), программа лояльности "Город"."Как изменятся остальные билеты: стоимость билета на 60 поездок изменится на 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей. Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на плюс 2 рубля - до 42 рублей, при оплате банковской картой также на 2 рубля - 46 рублей вместо 44 рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что московский транспорт - один из немногих в мире, кто не снижал объемов своей работы в пандемию.В следующем году планируется купить: 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, 410 автобусов, заменить 1800 остановок.
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москва, общество

Власти Москвы рассказали об изменениях стоимости проезда в 2021 году

10:24 17.12.2020 (обновлено: 10:33 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена
Женщина в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общественный транспорт сохранит в 2021 году стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней на уровне 2020 года, билет на одну поездку в 2021 подорожает на 2 рубля, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"В 2021 году мы сохраним стоимость "длинных" безлимитных билетов на 90 и 365 дней, а изменения остальных тарифов сделали минимальными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции — плюс 3,5%. Одна поездка по нему изменится на 1 рубль 30 копеек. Без изменений останутся утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии (проект "Время ранних"), программа лояльности "Город".
"Как изменятся остальные билеты: стоимость билета на 60 поездок изменится на 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей. Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на плюс 2 рубля - до 42 рублей, при оплате банковской картой также на 2 рубля - 46 рублей вместо 44 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что московский транспорт - один из немногих в мире, кто не снижал объемов своей работы в пандемию.
"Весь 2020 год мы сохраняли частоту движения транспорта, несмотря на то, что пассажиров стало меньше. Удалось не остановить и инфраструктурные планы - сеть метро и МЦД продолжает расти. В 2020 году билетная выручка упала на треть, а в 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие в среднем вырастут на 6%", - говорится в сообщении.
В следующем году планируется купить: 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, 410 автобусов, заменить 1800 остановок.
Валидатор для оплаты проезда - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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