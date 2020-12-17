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"Звезда России" присоединилась к проекту "Спорт – норма жизни"
"Звезда России" присоединилась к проекту "Спорт – норма жизни"
В Москве 17 декабря состоялась пресс-конференция, посвящённая хоккейному гала-матчу "Звезда России". В ней приняли участие руководители федерального проекта... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:54
2020-12-17T18:54
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 дек — Пресс-служба Федерального проекта "Спорт - норма жизни". В Москве 17 декабря состоялась пресс-конференция, посвящённая хоккейному гала-матчу "Звезда России". В ней приняли участие руководители федерального проекта "Спорт – норма жизни" и представители Общероссийской общественной организации по развитию спорта, политики и культуры "Звезда России".Во время пресс-конференции было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между федеральным проектом "Спорт – норма жизни" и Общероссийской общественной организацией по развитию спорта, политики и культуры "Звезда России". Также первый заместитель директора Дирекции спортмероприятий Министерства спорта РФ Георгий Кобылянский вручил президенту Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ Владимиру Уткину стелу амбассадора федерального проекта "Спорт – норма жизни". Таким образом, "Звезда России" станет первой командой-амбассадором всероссийского спортивного движения. Проекты "Спорт – норма жизни" и "Звезда России" объединяет глобальная задача по увеличению количества россиян, регулярно занимающихся спортом. Амбассадоры движения "Спорт – норма жизни" и представители "Звезды России" объединят свои усилия в продвижении идеалов активного образа жизни.Кроме Георгия Кобылянского и Владимира Уткина, в пресс-конференции приняли участие чемпион мира по хоккею в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Свитов, актёр театра и кино Евгений Пронин и экс-футболист сборной России Олег Корнаухов. Удалённо к конференции подключился известный шоумен Станислав Ярушин."Наша организация "Звезда России" была создана в 2020 году. Мы объединили всех – звёзд спорта, звёзд политики, звёзд культуры. У нас такие же цели, как и у проекта "Спорт – норма жизни" - продвигать идеалы активного образа жизни, - рассказал Владимир Уткин. - У нас 15 видов спорта. Мы своим примером на хоккейных площадках, на футбольных полях, на других площадках показываем, что всем надо заниматься спортом, а здоровый образ жизни – это прекрасно. Надеюсь, что в 2021 году мы сможем провести много матчей, конференций, мероприятий".Звёздный хоккейный матч станет первым совместным мероприятием проектов "Спорт – норма жизни" и "Звезда России". Гала-матч состоится в субботу, 19 декабря, в ЛДС ЦСКА в 13:00. На лёд выйдут профессиональные хоккеисты, а также представители политики и культуры.Игра пройдёт без зрителей по требованию Роспотребнадзора. Все желающие смогут посмотреть трансляцию встречи на телеканале "Матч Страна"Задача проекта "Спорт – норма жизни" – к 2030 году довести количество регулярно занимающихся спортом людей до 70% от всего населения страны. Для достижения этой цели реализуется комплексная работа по улучшению спортивной инфраструктуры и развитию массового спорта в стране. Так, в рамках проекта в России проводится множество массовых спортивных мероприятий, таких как "Лыжня России", "Кросс нации", "Оранжевый мяч" и многие другие. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы

"Звезда России" присоединилась к проекту "Спорт – норма жизни"

18:54 17.12.2020
 
© Фото : пресс-служба Федерального проекта «Спорт - норма жизни»"Звезда России" присоединилась к проекту "Спорт – норма жизни"
Звезда России присоединилась к проекту Спорт – норма жизни - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : пресс-служба Федерального проекта «Спорт - норма жизни»
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МОСКВА, 17 дек — Пресс-служба Федерального проекта "Спорт - норма жизни". В Москве 17 декабря состоялась пресс-конференция, посвящённая хоккейному гала-матчу "Звезда России". В ней приняли участие руководители федерального проекта "Спорт – норма жизни" и представители Общероссийской общественной организации по развитию спорта, политики и культуры "Звезда России".
Во время пресс-конференции было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между федеральным проектом "Спорт – норма жизни" и Общероссийской общественной организацией по развитию спорта, политики и культуры "Звезда России". Также первый заместитель директора Дирекции спортмероприятий Министерства спорта РФ Георгий Кобылянский вручил президенту Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ Владимиру Уткину стелу амбассадора федерального проекта "Спорт – норма жизни". Таким образом, "Звезда России" станет первой командой-амбассадором всероссийского спортивного движения.
Проекты "Спорт – норма жизни" и "Звезда России" объединяет глобальная задача по увеличению количества россиян, регулярно занимающихся спортом. Амбассадоры движения "Спорт – норма жизни" и представители "Звезды России" объединят свои усилия в продвижении идеалов активного образа жизни.
"У нас есть твёрдое убеждение, что, благодаря примеру известных личностей, мы можем привлечь ещё больше людей к занятиям спортом, - сказал Георгий Кобылянский. - Поэтому мы проводим мероприятия с самыми продвинутыми федерациями и спортивными организациями. Впервые мы примем в амбассадоры СНЖ не просто известного спортсмена-олимпионика, но целую команду звёзд".
Кроме Георгия Кобылянского и Владимира Уткина, в пресс-конференции приняли участие чемпион мира по хоккею в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Свитов, актёр театра и кино Евгений Пронин и экс-футболист сборной России Олег Корнаухов. Удалённо к конференции подключился известный шоумен Станислав Ярушин.
"Наша организация "Звезда России" была создана в 2020 году. Мы объединили всех – звёзд спорта, звёзд политики, звёзд культуры. У нас такие же цели, как и у проекта "Спорт – норма жизни" - продвигать идеалы активного образа жизни, - рассказал Владимир Уткин. - У нас 15 видов спорта. Мы своим примером на хоккейных площадках, на футбольных полях, на других площадках показываем, что всем надо заниматься спортом, а здоровый образ жизни – это прекрасно. Надеюсь, что в 2021 году мы сможем провести много матчей, конференций, мероприятий".
Звёздный хоккейный матч станет первым совместным мероприятием проектов "Спорт – норма жизни" и "Звезда России". Гала-матч состоится в субботу, 19 декабря, в ЛДС ЦСКА в 13:00. На лёд выйдут профессиональные хоккеисты, а также представители политики и культуры.
Игра пройдёт без зрителей по требованию Роспотребнадзора. Все желающие смогут посмотреть трансляцию встречи на телеканале "Матч Страна"
Задача проекта "Спорт – норма жизни" – к 2030 году довести количество регулярно занимающихся спортом людей до 70% от всего населения страны. Для достижения этой цели реализуется комплексная работа по улучшению спортивной инфраструктуры и развитию массового спорта в стране. Так, в рамках проекта в России проводится множество массовых спортивных мероприятий, таких как "Лыжня России", "Кросс нации", "Оранжевый мяч" и многие другие.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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