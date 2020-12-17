https://ria.ru/20201217/proekt-1589720731.html

В Госдуме рассматривают два проекта о повышении зарплат педагогам

В Госдуме рассматривают два проекта о повышении зарплат педагогам

В настоящее время в Госдуме рассматривается два законопроекта, которые предусматривают повышение заработной платы педагогам, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:43

2020-12-17T15:43

2020-12-17T15:43

общероссийский народный фронт

госдума рф

олег смолин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В настоящее время в Госдуме рассматривается два законопроекта, которые предусматривают повышение заработной платы педагогам, сообщил РИА Новости в четверг первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, депутат от фракции КПРФ Олег Смолин.Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой.Также первый замглавы комитета отметил, что абсолютно согласен с президентом в том, что "нельзя признать нормальным, что учитель получает как уборщица". "Мало того, многие учителя получают такую зарплату, на которую нельзя прожить реально", - заметил Смолин.Он привел данные ОНФ, согласно которым в 75 регионах России указ президента от мая 2012 года в части оплаты учительского труда так и не исполнен. Кроме того, в 53 регионах России каждый третий учитель получает меньше 15 тысяч рублей, в школах не хватает учителей-предметников. "Учителя работают за себя и за того парня", - сказал парламентарий.По его данным, в среднем учителя работают "более чем на 1,5 ставки", а каждый седьмой учитель - на две ставки. "А есть учителя, которые ведут и по 40, и даже по 50 часов", - сказал он.Депутат пояснил, что несмотря на бюджетные ограничения, государство может найти деньги на поддержку учителей. "Деньги у государства есть, они специально копились на случай кризиса. Я считаю, что мы не можем оставлять учителей с ненормальной заработной платой", - заключил парламентарий.

https://sn.ria.ru/20201215/obrazovanie-1589193432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, госдума рф, олег смолин, владимир путин, общество