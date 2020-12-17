https://ria.ru/20201217/proekt-1589720731.html
В Госдуме рассматривают два проекта о повышении зарплат педагогам
В Госдуме рассматривают два проекта о повышении зарплат педагогам
В настоящее время в Госдуме рассматривается два законопроекта, которые предусматривают повышение заработной платы педагогам, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:43
2020-12-17T15:43
2020-12-17T15:43
общероссийский народный фронт
госдума рф
олег смолин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148642/71/1486427126_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_b219164acc839576088f9fe3b2d1aa49.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В настоящее время в Госдуме рассматривается два законопроекта, которые предусматривают повышение заработной платы педагогам, сообщил РИА Новости в четверг первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, депутат от фракции КПРФ Олег Смолин.Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой.Также первый замглавы комитета отметил, что абсолютно согласен с президентом в том, что "нельзя признать нормальным, что учитель получает как уборщица". "Мало того, многие учителя получают такую зарплату, на которую нельзя прожить реально", - заметил Смолин.Он привел данные ОНФ, согласно которым в 75 регионах России указ президента от мая 2012 года в части оплаты учительского труда так и не исполнен. Кроме того, в 53 регионах России каждый третий учитель получает меньше 15 тысяч рублей, в школах не хватает учителей-предметников. "Учителя работают за себя и за того парня", - сказал парламентарий.По его данным, в среднем учителя работают "более чем на 1,5 ставки", а каждый седьмой учитель - на две ставки. "А есть учителя, которые ведут и по 40, и даже по 50 часов", - сказал он.Депутат пояснил, что несмотря на бюджетные ограничения, государство может найти деньги на поддержку учителей. "Деньги у государства есть, они специально копились на случай кризиса. Я считаю, что мы не можем оставлять учителей с ненормальной заработной платой", - заключил парламентарий.
https://sn.ria.ru/20201215/obrazovanie-1589193432.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148642/71/1486427126_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_8fec98cf7df67b6bd621a0ee74e38db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, госдума рф, олег смолин, владимир путин, общество
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости.
В настоящее время в Госдуме
рассматривается два законопроекта, которые предусматривают повышение заработной платы педагогам, сообщил РИА Новости в четверг первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, депутат от фракции КПРФ Олег Смолин
.
Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин
сообщил, что власти РФ должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой.
"Нами внесено два разных законопроекта. Один – о базовой ставке для учителей, другой – о статусе педагогического работника. Оба законопроекта как раз исходят из того, о чем говорит президент: заработную плату педагогам необходимо повышать, если мы хотим, чтобы в образовании не было кадрового кризиса", - отметил Смолин.
Также первый замглавы комитета отметил, что абсолютно согласен с президентом в том, что "нельзя признать нормальным, что учитель получает как уборщица". "Мало того, многие учителя получают такую зарплату, на которую нельзя прожить реально", - заметил Смолин.
Он привел данные ОНФ
, согласно которым в 75 регионах России указ президента от мая 2012 года в части оплаты учительского труда так и не исполнен. Кроме того, в 53 регионах России каждый третий учитель получает меньше 15 тысяч рублей, в школах не хватает учителей-предметников. "Учителя работают за себя и за того парня", - сказал парламентарий.
По его данным, в среднем учителя работают "более чем на 1,5 ставки", а каждый седьмой учитель - на две ставки. "А есть учителя, которые ведут и по 40, и даже по 50 часов", - сказал он.
"Надеюсь, что правительство обратит внимание на заявление президента, что такая ситуация ненормальна… зарплата учителей – не про их социальную защиту, это про качество образования наших детей. Считаю, что на этом экономить нельзя. Надеюсь, что то, что президент обратил внимание правительства, как-то скажется на изменениях в бюджет", - сказал Смолин.
Депутат пояснил, что несмотря на бюджетные ограничения, государство может найти деньги на поддержку учителей. "Деньги у государства есть, они специально копились на случай кризиса. Я считаю, что мы не можем оставлять учителей с ненормальной заработной платой", - заключил парламентарий.