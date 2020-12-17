Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером

"К вечеру прогнозируем 8-9 баллов. Плотно будет в центральной части города, на кольцах (ТТК и МКАД), а также в районе проведения дорожных работ (это развязка МКАД и Волоколамки, Северянинский путепровод и 53-й километр МКАД)", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.