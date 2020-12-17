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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве в четверг вечером, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T07:50
2020-12-17T07:50
2020-12-17T07:50
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве в четверг вечером, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.Утром пробки достигли 2-5 баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется 4-6 баллов.Дептранс советует возвращаться вечером домой после 20.00 или на общественном транспорте.
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество