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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве в четверг вечером, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T07:50
2020-12-17T07:50
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве в четверг вечером, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.Утром пробки достигли 2-5 баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется 4-6 баллов.Дептранс советует возвращаться вечером домой после 20.00 или на общественном транспорте.
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером

07:50 17.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильные "пробки" в Москве
Автомобильные пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве в четверг вечером, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Утром пробки достигли 2-5 баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется 4-6 баллов.

"К вечеру прогнозируем 8-9 баллов. Плотно будет в центральной части города, на кольцах (ТТК и МКАД), а также в районе проведения дорожных работ (это развязка МКАД и Волоколамки, Северянинский путепровод и 53-й километр МКАД)", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Дептранс советует возвращаться вечером домой после 20.00 или на общественном транспорте.
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