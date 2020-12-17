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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/privivka-1589723172.html
Путин заявил, что привитые от коронавируса тоже могут быть переносчиками
Путин заявил, что привитые от коронавируса тоже могут быть переносчиками
Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным введение международных сертификатов для вакцинировавшихся от коронавируса, при этом напомнив, что... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:50
2020-12-17T16:05
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным введение международных сертификатов для вакцинировавшихся от коронавируса, при этом напомнив, что и они могут быть переносчиками."Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, здесь никакой тайны я вам не открою, что даже люди с прививками могут быть переносчиками, просто это нужно иметь в виду. Есть какой-то, сейчас, говорят, уже установлен вид антител, которые говорят о том, что у этого человека при высоком и при таком качестве антител этот COVID долго не сидит, он быстро уничтожается иммунитетом при поддержке этих антител, но это вопрос, требующий дополнительного изучения. Я не знаю, насколько сейчас возможно получение такого сертификата", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Вопрос вакцинации связан, прежде всего, с защитой собственного здоровья, подчеркнул президент."И, конечно, в известной степени это будет барьером на пути распространения, это тоже правда. Таким образом приобретается такой популяционный иммунитет", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире

Путин заявил, что привитые от коронавируса тоже могут быть переносчиками

15:50 17.12.2020 (обновлено: 16:05 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным введение международных сертификатов для вакцинировавшихся от коронавируса, при этом напомнив, что и они могут быть переносчиками.
"Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, здесь никакой тайны я вам не открою, что даже люди с прививками могут быть переносчиками, просто это нужно иметь в виду. Есть какой-то, сейчас, говорят, уже установлен вид антител, которые говорят о том, что у этого человека при высоком и при таком качестве антител этот COVID долго не сидит, он быстро уничтожается иммунитетом при поддержке этих антител, но это вопрос, требующий дополнительного изучения. Я не знаю, насколько сейчас возможно получение такого сертификата", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Вопрос вакцинации связан, прежде всего, с защитой собственного здоровья, подчеркнул президент.
"И, конечно, в известной степени это будет барьером на пути распространения, это тоже правда. Таким образом приобретается такой популяционный иммунитет", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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