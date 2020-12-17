https://ria.ru/20201217/privivka-1589723172.html

Путин заявил, что привитые от коронавируса тоже могут быть переносчиками

Путин заявил, что привитые от коронавируса тоже могут быть переносчиками

Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным введение международных сертификатов для вакцинировавшихся от коронавируса, при этом напомнив, что... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:50

2020-12-17T15:50

2020-12-17T16:05

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным введение международных сертификатов для вакцинировавшихся от коронавируса, при этом напомнив, что и они могут быть переносчиками."Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, здесь никакой тайны я вам не открою, что даже люди с прививками могут быть переносчиками, просто это нужно иметь в виду. Есть какой-то, сейчас, говорят, уже установлен вид антител, которые говорят о том, что у этого человека при высоком и при таком качестве антител этот COVID долго не сидит, он быстро уничтожается иммунитетом при поддержке этих антител, но это вопрос, требующий дополнительного изучения. Я не знаю, насколько сейчас возможно получение такого сертификата", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Вопрос вакцинации связан, прежде всего, с защитой собственного здоровья, подчеркнул президент."И, конечно, в известной степени это будет барьером на пути распространения, это тоже правда. Таким образом приобретается такой популяционный иммунитет", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589659251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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