https://ria.ru/20201217/privivka-1589692009.html

Британский актер Иэн Маккеллен привился от COVID-19

Британский актер Иэн Маккеллен привился от COVID-19

Британский актер Иэн Маккеллен, знаменитый ролью Гендальфа в фильмах Питера Джексона, снятых по романам Дж. Р. Р. Толкина, вакцинировался от коронавируса,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:15

2020-12-17T14:15

2020-12-17T15:41

новости культуры

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

иэн маккеллен

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оксфордский университет

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Британский актер Иэн Маккеллен, знаменитый ролью Гендальфа в фильмах Питера Джексона, снятых по романам Дж. Р. Р. Толкина, вакцинировался от коронавируса, сообщается в Twitter национальной системы здравоохранения Англии (NHS)."Сэр Иэн Маккеллен присоединился к тысячам людей, безопасно получивших первую дозу вакцины от коронавируса", - сообщает NHS в своем аккаунте.Как отмечает издание Independent, поклонники актера отреагировали на эту новость одной из самых знаменитых реплик Гендальфа из "Властелина колец": наиболее популярным комментарием в соцсетях стал "ты не пройдешь, коронавирус".Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения неизвестны.С 8 декабря в рамках программы по вакцинации прививки начали получать самые уязвимые жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/privivka-1589582414.html

англия

германия

сша

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новости культуры, коронавирус covid-19, иэн маккеллен, коронавирусы, astrazeneca , оксфордский университет, англия, германия, сша, в мире