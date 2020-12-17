Британский актер Иэн Маккеллен привился от COVID-19
14:15 17.12.2020 (обновлено: 15:41 17.12.2020)
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Британский актер Иэн Маккеллен, знаменитый ролью Гендальфа в фильмах Питера Джексона, снятых по романам Дж. Р. Р. Толкина, вакцинировался от коронавируса, сообщается в Twitter национальной системы здравоохранения Англии (NHS).
"Сэр Иэн Маккеллен присоединился к тысячам людей, безопасно получивших первую дозу вакцины от коронавируса", - сообщает NHS в своем аккаунте.
"Я правда надеюсь, что по мере того, как все больше людей будут вакцинироваться, мы продолжим приближать возвращение к нормальному образу жизни", - приводит аккаунт заявление 81-летнего актера.
Как отмечает издание Independent, поклонники актера отреагировали на эту новость одной из самых знаменитых реплик Гендальфа из "Властелина колец": наиболее популярным комментарием в соцсетях стал "ты не пройдешь, коронавирус".
Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения неизвестны.
С 8 декабря в рамках программы по вакцинации прививки начали получать самые уязвимые жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.
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