https://ria.ru/20201217/prevoskhodstvo-1589735934.html

"Универсальная боевая птица": NI восхитился российским Су-35

"Универсальная боевая птица": NI восхитился российским Су-35

Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения "4++" Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей". РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:24

2020-12-17T16:24

2020-12-17T17:24

россия

су-27

су-35

ссср

безопасность

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения "4++" Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей".В статье указывается, что самолет представляет собой развитие идей разработанного еще в СССР Су-27 и из-за этого некоторые могут сбрасывать его со счетов, однако на деле он подтвердил свою гибкость и универсальность.Издание отмечает, что Су-35 не стоит недооценивать, поскольку это один из наиболее передовых представителей семейства Flanker."Фактически с момента принятия на вооружение в 2014 году Су-35 остается лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе", — говорится в публикации.При этом подчеркивается, что самолет способен уничтожать все классы воздушных целей как в ближнем, так и в дальнем бою. Помимо этого, он способен поражать наземные и морские цели.Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра. Издание также называет истребитель сверхманевренным и указывает, что в нем реализовано множество технологий пятого поколения.

https://ria.ru/20201210/samolety-1588623233.html

https://ria.ru/20201126/ubiytsa-1586500326.html

россия

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россия, су-27, су-35, ссср, безопасность