https://ria.ru/20201217/prevoskhodstvo-1589735934.html
"Универсальная боевая птица": NI восхитился российским Су-35
"Универсальная боевая птица": NI восхитился российским Су-35
Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения "4++" Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей". РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:24
2020-12-17T16:24
2020-12-17T17:24
россия
су-27
су-35
ссср
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/33/1555943313_0:270:3140:2036_1920x0_80_0_0_386278d6f16cb6e85b86c30b004c378e.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения "4++" Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей".В статье указывается, что самолет представляет собой развитие идей разработанного еще в СССР Су-27 и из-за этого некоторые могут сбрасывать его со счетов, однако на деле он подтвердил свою гибкость и универсальность.Издание отмечает, что Су-35 не стоит недооценивать, поскольку это один из наиболее передовых представителей семейства Flanker."Фактически с момента принятия на вооружение в 2014 году Су-35 остается лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе", — говорится в публикации.При этом подчеркивается, что самолет способен уничтожать все классы воздушных целей как в ближнем, так и в дальнем бою. Помимо этого, он способен поражать наземные и морские цели.Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра. Издание также называет истребитель сверхманевренным и указывает, что в нем реализовано множество технологий пятого поколения.
https://ria.ru/20201210/samolety-1588623233.html
https://ria.ru/20201126/ubiytsa-1586500326.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/33/1555943313_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_e3062e6929cfc029d5e77228836c1a93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-27, су-35, ссср, безопасность
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Американское издание National Interest
оценило характеристики российского истребителя поколения "4++" Су-35
и назвало его "универсальной боевой птицей".
В статье указывается, что самолет представляет собой развитие идей разработанного еще в СССР Су-27
и из-за этого некоторые могут сбрасывать его со счетов, однако на деле он подтвердил свою гибкость и универсальность.
Издание отмечает, что Су-35 не стоит недооценивать, поскольку это один из наиболее передовых представителей семейства Flanker.
"Фактически с момента принятия на вооружение в 2014 году Су-35 остается лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе", — говорится в публикации.
При этом подчеркивается, что самолет способен уничтожать все классы воздушных целей как в ближнем, так и в дальнем бою. Помимо этого, он способен поражать наземные и морские цели.
Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра. Издание также называет истребитель сверхманевренным и указывает, что в нем реализовано множество технологий пятого поколения.