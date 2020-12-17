https://ria.ru/20201217/pravoslavie-1589800786.html

Польская церковь разъяснила свое письмо на имя митрополита Онуфрия

Польская церковь разъяснила свое письмо на имя митрополита Онуфрия

Польская православная церковь разъяснила свое письмо на имя предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, подтвердив свою... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:27

2020-12-17T20:27

2020-12-17T20:27

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польская православная церковь

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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Польская православная церковь разъяснила свое письмо на имя предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, подтвердив свою принципиальную позицию относительно раскола на Украине – "зло остается злом".Ранее в декабре Польская православная церковь направила официальное письмо на имя митрополита Онуфрия, в котором высказала обеспокоенность "вводящим в соблазн разделением единства православия". Данное письмо вызвало различные трактования, в частности, высказывалось подозрение, что Польская церковь может скорректировать свою принципиальную позицию по отношению к событиям на Украине.В канцелярии митрополита Варшавского и всея Польши Саввы корреспонденту РИА Новости уточнили, что обращение Польской православной церкви было направлено всем предстоятелям поместных церквей, в том числе и Онуфрию."Иерархи нашей Церкви в своем воззвании обращают особое внимание на современное разделение православия в смысле литургического общения. Его прекращение составляет боль для верующих людей, особенно сегодня, когда сатана борется со св. Евхаристией. Отношение Польской церкви касательно Украины ни в чем не меняется. Зло остается злом, и таким есть раскол. Так называемый "митрополит" Епифаний остается мирским человеком", - пояснили в Польской православной церкви."В православии нет двух экклезиологий – есть одна, обязывающая всех", - заявили в канцелярии митрополита Саввы, отметив, что появившиеся комментарии на тему вышеупомянутого обращения "во многом свидетельствуют о потере духовной чуткости их авторов, и это боль Польской православной церкви".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201125/sinod-1586321834.html

https://ria.ru/20190405/1552405960.html

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польская православная церковь, константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, польша, украина