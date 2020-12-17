Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201217/pravoslavie-1589800786.html
Польская церковь разъяснила свое письмо на имя митрополита Онуфрия
Польская церковь разъяснила свое письмо на имя митрополита Онуфрия
Польская православная церковь разъяснила свое письмо на имя предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, подтвердив свою... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T20:27
2020-12-17T20:27
религия и мировоззрение
польская православная церковь
константинопольский патриархат
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153289/50/1532895061_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_f0ef93d5bfd7e2ed3236bc72d922e711.jpg
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Польская православная церковь разъяснила свое письмо на имя предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, подтвердив свою принципиальную позицию относительно раскола на Украине – "зло остается злом".Ранее в декабре Польская православная церковь направила официальное письмо на имя митрополита Онуфрия, в котором высказала обеспокоенность "вводящим в соблазн разделением единства православия". Данное письмо вызвало различные трактования, в частности, высказывалось подозрение, что Польская церковь может скорректировать свою принципиальную позицию по отношению к событиям на Украине.В канцелярии митрополита Варшавского и всея Польши Саввы корреспонденту РИА Новости уточнили, что обращение Польской православной церкви было направлено всем предстоятелям поместных церквей, в том числе и Онуфрию."Иерархи нашей Церкви в своем воззвании обращают особое внимание на современное разделение православия в смысле литургического общения. Его прекращение составляет боль для верующих людей, особенно сегодня, когда сатана борется со св. Евхаристией. Отношение Польской церкви касательно Украины ни в чем не меняется. Зло остается злом, и таким есть раскол. Так называемый "митрополит" Епифаний остается мирским человеком", - пояснили в Польской православной церкви."В православии нет двух экклезиологий – есть одна, обязывающая всех", - заявили в канцелярии митрополита Саввы, отметив, что появившиеся комментарии на тему вышеупомянутого обращения "во многом свидетельствуют о потере духовной чуткости их авторов, и это боль Польской православной церкви".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20201125/sinod-1586321834.html
https://ria.ru/20190405/1552405960.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153289/50/1532895061_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5aba128ec34177683dcf423d847e6e81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польская православная церковь, константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, польша, украина

Польская церковь разъяснила свое письмо на имя митрополита Онуфрия

20:27 17.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Польская православная церковь разъяснила свое письмо на имя предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, подтвердив свою принципиальную позицию относительно раскола на Украине – "зло остается злом".
Ранее в декабре Польская православная церковь направила официальное письмо на имя митрополита Онуфрия, в котором высказала обеспокоенность "вводящим в соблазн разделением единства православия". Данное письмо вызвало различные трактования, в частности, высказывалось подозрение, что Польская церковь может скорректировать свою принципиальную позицию по отношению к событиям на Украине.
В канцелярии митрополита Варшавского и всея Польши Саввы корреспонденту РИА Новости уточнили, что обращение Польской православной церкви было направлено всем предстоятелям поместных церквей, в том числе и Онуфрию.
Священнослужители во время крестного хода в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 18:46Религия и мировоззрение
В УПЦ прокомментировали заявление Cинода Кипрской церкви
"Иерархи нашей Церкви в своем воззвании обращают особое внимание на современное разделение православия в смысле литургического общения. Его прекращение составляет боль для верующих людей, особенно сегодня, когда сатана борется со св. Евхаристией. Отношение Польской церкви касательно Украины ни в чем не меняется. Зло остается злом, и таким есть раскол. Так называемый "митрополит" Епифаний остается мирским человеком", - пояснили в Польской православной церкви.
"В православии нет двух экклезиологий – есть одна, обязывающая всех", - заявили в канцелярии митрополита Саввы, отметив, что появившиеся комментарии на тему вышеупомянутого обращения "во многом свидетельствуют о потере духовной чуткости их авторов, и это боль Польской православной церкви".
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
Президент Украины Петр Порошенко и епископ новой УПЦ КП Епифаний на объединительном соборе на Софийской площади . 15 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 05.04.2019
5 апреля 2019, 04:08Религия и мировоззрение
Польская церковь отказалась признать автокефалию "новой церкви" на Украине
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
 
Религия и мировоззрениеПольская православная церковьКонстантинопольский патриархатНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьПольшаУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
Лента новостейМолния