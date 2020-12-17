Политолог оценил вероятность новых перестановок в правительстве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами кабинета министров
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Реформа санитарно-эпидемиологической службы может повлечь кадровые перестановки в кабмине, членам правительства расслабляться нельзя, несмотря на слова президента РФ Владимира Путина о том, что кадровые решения сейчас не инициируются, считает политолог Марат Баширов.
В ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что кабмин формировался под стратегические цели и отвечает этим задачам. Глава государства также отметил, что все кадровые предложения в правительстве выдвигал премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас кабинет сформирован, и в настоящее время премьер ничего не инициирует. Кроме того, Путин сообщил о возможном реформировании санитарно-эпидемиологической службы.
"Несмотря на слова президента, никому из членов правительства выдыхать нельзя... Мы услышали, что будет реформирована санитарно-эпидемиологическая служба. Президент сказал, что ее надо усиливать. Соответственно, это может повлечь кадровые решения", - сказал Баширов РИА Новости.
Нельзя полагать, что кадровый вопрос снимается с контроля, уточнил эксперт. По его оценке, эта тема сейчас будет в числе "первых вопросов", которые Путин будет контролировать. По мнению Баширова, сейчас пошатнулись позиции министра экономического развития Максима Решетникова.
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"Решетникову подчиняется Росстат, и именно Росстат должен быть бить в набат, а Решетников и его подчиненные – отслеживать на опережение возможный рост цен. Если Минэкономразвития допустит еще один прокол, думаю, встанет вопрос о том, что надо принимать какое-то кадровое решение", - отметил политолог.
Ранее Путин на совещании с кабмином выражал недоумение, куда смотрят министры в ситуации, когда доходы населения падают, безработица растет и цены на продукты растут, подчеркнув, что "это не шуточки". Он также потребовал от кабмина решить вопрос с ценами на продукты питания.