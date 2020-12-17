https://ria.ru/20201217/pravitelstvo-1589707056.html

Политолог оценил вероятность новых перестановок в правительстве

Политолог оценил вероятность новых перестановок в правительстве

Реформа санитарно-эпидемиологической службы может повлечь кадровые перестановки в кабмине, членам правительства расслабляться нельзя, несмотря на слова... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:00

2020-12-17T15:00

2020-12-17T15:00

марат баширов

максим решетников

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Реформа санитарно-эпидемиологической службы может повлечь кадровые перестановки в кабмине, членам правительства расслабляться нельзя, несмотря на слова президента РФ Владимира Путина о том, что кадровые решения сейчас не инициируются, считает политолог Марат Баширов.В ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что кабмин формировался под стратегические цели и отвечает этим задачам. Глава государства также отметил, что все кадровые предложения в правительстве выдвигал премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас кабинет сформирован, и в настоящее время премьер ничего не инициирует. Кроме того, Путин сообщил о возможном реформировании санитарно-эпидемиологической службы.Нельзя полагать, что кадровый вопрос снимается с контроля, уточнил эксперт. По его оценке, эта тема сейчас будет в числе "первых вопросов", которые Путин будет контролировать. По мнению Баширова, сейчас пошатнулись позиции министра экономического развития Максима Решетникова.Ранее Путин на совещании с кабмином выражал недоумение, куда смотрят министры в ситуации, когда доходы населения падают, безработица растет и цены на продукты растут, подчеркнув, что "это не шуточки". Он также потребовал от кабмина решить вопрос с ценами на продукты питания.

https://ria.ru/20201217/pravitelstvo-1589686260.html

https://ria.ru/20201216/byudzhet-1589526380.html

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марат баширов, максим решетников, михаил мишустин, политика