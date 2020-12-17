https://ria.ru/20201217/prava-1589597475.html
У российских водителей осталось две недели на замену продленных прав
У российских водителей осталось две недели на замену продленных прав
У российских водителей осталось две недели на замену водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T00:28
2020-12-17T00:28
2020-12-17T03:00
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Осталось недолго. Российским водителям напомнили о сроке на замену прав
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. У российских водителей осталось две недели на замену водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии COVID-19.В начале декабря ГИБДД напоминала автолюбителям, в каком случае им следует заменить права. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции, чтобы получить новые удостоверения до конца месяца.За управление автомобилем с просроченными правами существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").
https://ria.ru/20201214/start-1589228159.html
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коронавирус в россии, россия, водительские права, авто, гибдд мвд рф, москва, общество