Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/prava-1589597475.html
У российских водителей осталось две недели на замену продленных прав
У российских водителей осталось две недели на замену продленных прав
У российских водителей осталось две недели на замену водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T00:28
2020-12-17T03:00
коронавирус в россии
россия
водительские права
авто
гибдд мвд рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Осталось недолго. Российским водителям напомнили о сроке на замену прав
https://cdn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:200:2500:1606_1920x0_80_0_0_1b9e159ecfa5945248b35a3d5595dec2.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. У российских водителей осталось две недели на замену водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии COVID-19.В начале декабря ГИБДД напоминала автолюбителям, в каком случае им следует заменить права. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции, чтобы получить новые удостоверения до конца месяца.За управление автомобилем с просроченными правами существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").
https://ria.ru/20201214/start-1589228159.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_37:0:2500:1847_1920x0_80_0_0_96a5777d0a60526f276a477a6a46bb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, водительские права, авто, гибдд мвд рф, москва, общество

У российских водителей осталось две недели на замену продленных прав

00:28 17.12.2020 (обновлено: 03:00 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. У российских водителей осталось две недели на замену водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии COVID-19.
В начале декабря ГИБДД напоминала автолюбителям, в каком случае им следует заменить права. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции, чтобы получить новые удостоверения до конца месяца.
За управление автомобилем с просроченными правами существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 22:31
Россиянам указали на "ежедневную" ошибку при запуске автомобиля
 
Коронавирус в РоссииРоссияводительские праваАвтоГИБДД МВД РФМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Новосибирский облсуд оставил под стражей бывшего прокурора города
08:30Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
08:25СМИ: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
Лента новостейМолния