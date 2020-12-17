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Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали

Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали

Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T06:59

2020-12-17T06:59

2020-12-17T07:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

амурская область

благовещенск

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ.Ранее ГУ МЧС по Амурской области сообщило, что международный терминал загорелся в аэропорту Благовещенска, пожару присвоили повышенный ранг сложности. В региональном минтрансе заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, данных о пострадавших нет."В 6.40 (мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

москва

амурская область

благовещенск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, амурская область, благовещенск, происшествия