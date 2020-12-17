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Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T06:59
2020-12-17T06:59
2020-12-17T07:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
амурская область
благовещенск
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ.Ранее ГУ МЧС по Амурской области сообщило, что международный терминал загорелся в аэропорту Благовещенска, пожару присвоили повышенный ранг сложности. В региональном минтрансе заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, данных о пострадавших нет."В 6.40 (мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, амурская область, благовещенск, происшествия