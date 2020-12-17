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Пожар в аэропорту Благовещенска ликвидировали
Пожар в аэропорту Благовещенска ликвидировали
Пожар в аэропорту Благовещенска потушен, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Амурской области. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T04:19
2020-12-17T07:06
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек - РИА Новости. Пожар в аэропорту Благовещенска потушен, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Амурской области.Ранее ведомство сообщило, что международный терминал загорелся в аэропорту Благовещенска, пожару присвоили повышенный ранг сложности. В региональном минтрансе заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, данных о пострадавших нет."Пожар в аэропорту локализован в 9.29 (03.29 мск). Ликвидация открытого горения – в 9.57.(03.57)", - уточнили в главке.
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амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), благовещенск, происшествия

Пожар в аэропорту Благовещенска ликвидировали

04:19 17.12.2020 (обновлено: 07:06 17.12.2020)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Амурской областиПожар в здании международного терминала аэропорта Благовещенска
Пожар в здании международного терминала аэропорта Благовещенска - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек - РИА Новости. Пожар в аэропорту Благовещенска потушен, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Амурской области.
Ранее ведомство сообщило, что международный терминал загорелся в аэропорту Благовещенска, пожару присвоили повышенный ранг сложности. В региональном минтрансе заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, данных о пострадавших нет.
"Пожар в аэропорту локализован в 9.29 (03.29 мск). Ликвидация открытого горения – в 9.57.(03.57)", - уточнили в главке.
 
Амурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БлаговещенскПроисшествия
 
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