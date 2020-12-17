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В аэропорту Благовещенска произошел сильный пожар

В аэропорту Благовещенска произошел сильный пожар

Международный терминал загорелся в аэропорту Благовещенска утром в четверг, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Амурской РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T04:00

2020-12-17T04:00

2020-12-17T07:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек – РИА Новости. Международный терминал загорелся в аэропорту Благовещенска утром в четверг, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Амурской области.Видео с места пожара появляются в социальных сетях.В 2016 году горела обшивка здания аэропорта Благовещенска. Тогда причиной пожара стали горючие материалы, из которых была выполнена отделка фасада.

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия