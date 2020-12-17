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В аэропорту Благовещенска произошел сильный пожар
В аэропорту Благовещенска произошел сильный пожар
Международный терминал загорелся в аэропорту Благовещенска утром в четверг, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Амурской РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T04:00
2020-12-17T04:00
2020-12-17T07:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек – РИА Новости. Международный терминал загорелся в аэропорту Благовещенска утром в четверг, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Амурской области.Видео с места пожара появляются в социальных сетях.В 2016 году горела обшивка здания аэропорта Благовещенска. Тогда причиной пожара стали горючие материалы, из которых была выполнена отделка фасада.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия