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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/potok-1589693548.html
Путин надеется на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2"
Путин надеется на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2"
Президент России Владимир Путин заявил, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", думает, что проект будет завершен. РИА Новости, 17.12.2020
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2020-12-17T15:33
allseas
nord stream 2 ag
балтийское море
сша
украина
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
северный поток — 2
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", думает, что проект будет завершен."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Ранее в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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allseas, nord stream 2 ag, балтийское море, сша, украина, россия, северный поток — 2, владимир путин, в мире

Путин надеется на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2"

14:17 17.12.2020 (обновлено: 15:33 17.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", думает, что проект будет завершен.

"Осталось там 160 километров,.. на обе нитки 160 с небольшим - 165, что ли. Все. То есть он ("Северный поток 2" - ред.) практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим", - заявил Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Ранее в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020AllseasNord Stream 2 AGБалтийское мореСШАУкраинаРоссияСеверный поток — 2Владимир ПутинВ мире
 
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