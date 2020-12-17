https://ria.ru/20201217/potok-1589693548.html
Путин надеется на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2"
Путин надеется на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2"
Президент России Владимир Путин заявил, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", думает, что проект будет завершен. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:17
2020-12-17T14:17
2020-12-17T15:33
allseas
nord stream 2 ag
балтийское море
сша
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большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
северный поток — 2
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", думает, что проект будет завершен."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Ранее в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201217/potok-1589606833.html
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