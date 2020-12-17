https://ria.ru/20201217/potok-1589693548.html

Путин надеется на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2"

Путин надеется на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2"

Президент России Владимир Путин заявил, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", думает, что проект будет завершен. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:17

2020-12-17T14:17

2020-12-17T15:33

allseas

nord stream 2 ag

балтийское море

сша

украина

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

северный поток — 2

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", думает, что проект будет завершен."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Ранее в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/potok-1589606833.html

балтийское море

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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