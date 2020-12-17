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https://ria.ru/20201217/potok-1589631996.html
США пообещали вводить санкции, пока не остановят "Северный поток — 2"
США пообещали вводить санкции, пока не остановят "Северный поток — 2"
Вашингтон продолжит вводить ограничения против "Северного потока — 2" вплоть до его остановки, заявил на интернет-конференции Атлантического совета заместитель... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:14
2020-12-17T11:14
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
санкции
северный поток — 2
государственный департамент сша
сша
экономика
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вашингтон продолжит вводить ограничения против "Северного потока — 2" вплоть до его остановки, заявил на интернет-конференции Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.При этом Робинскон полагает, что остановка строительства газопровода может стать залогом для налаживания российско-американских отношений."Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2", — заключил он.Сенат — за санкцииПроект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Большая часть газопровода уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце прошлого года США включили санкции против проекта в военный бюджет.США активно противодействуют строительству "Северного потока — 2", так как продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. Кроме того, против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва.На прошлой неделе сенат США одобрил военный бюджет на следующий год, и он снова предусматривает расширение санкций против газопроводов — "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". За документ проголосовали 84 сенатора, против — 13.Президент Дональд Трамп грозил наложить на этот законопроект вето, так как его его не устраивают некоторые положения (не касающиеся "Северного потока — 2"). Однако при таком уровне поддержки в сенате и палате представителей (более двух третей голосов) документ преодолеет вето президента."Продолжим оказывать давление"Сенатор-республиканец Тед Круз, который также выступал в Атлантическом совете, выразил надежду, что новые санкции против газопровода скоро вступят в силу, а будущая администрация Джо Байдена не изменит этого курса."На протяжении уже долгого времени эта политика поддерживается обеими партиями практически единогласно", — пояснил Круз.Он утверждает, что российский МИД занимается дезинформацией, когда заявляет, что "Северный поток — 2" будет достроен.По его словам, вторая волна санкций нацелена на операции по строительству газопровода, кроме того, онит затрагивают страховые компании и процесс сертификации. "Им будет необходима сертификация третьими сторонами. Но вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. И это определенный сигнал всем международным инвесторам. Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не будет пущен газ", — заключил сенатор.Возобновление строительстваНа следующий день после того, как американский сенат одобрил военный бюджет, компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила о возобновлении строительства газопровода.К укладке недостроенного участка в водах Германии приступил трубоукладчик "Фортуна". Ему предстоит уложить 2,6 километра труб на глубине 30 метров.Как рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, на это "Фортуне" потребуется не больше недели. Если достройкой будет заниматься только "Фортуна", понадобится до трех месяцев, уточнил он.Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр выразил надежду, что компании, участвующие в строительстве газопровода, смогут принять решения, которые приведут к успешному завершению проекта.Он в очередной раз подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который ведут компании, и решения должны принимать представители этих фирм. Мы как федеральное правительство можем только повторять, что считаем политику экстерриториальных санкций неправильной и нарушающей международное право", — сказал он РИА Новости.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/severnyy-potok-1588843427.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/sevpotok-1589114585.html
https://ria.ru/20201216/gazoprovod-1589516314.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", санкции, северный поток — 2, государственный департамент сша, сша, экономика

США пообещали вводить санкции, пока не остановят "Северный поток — 2"

11:14 17.12.2020
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вашингтон продолжит вводить ограничения против "Северного потока — 2" вплоть до его остановки, заявил на интернет-конференции Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
"Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", — сказал он.
При этом Робинскон полагает, что остановка строительства газопровода может стать залогом для налаживания российско-американских отношений.
"Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2", — заключил он.
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Сенат — за санкции

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Большая часть газопровода уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце прошлого года США включили санкции против проекта в военный бюджет.
США активно противодействуют строительству "Северного потока — 2", так как продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. Кроме того, против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва.
На прошлой неделе сенат США одобрил военный бюджет на следующий год, и он снова предусматривает расширение санкций против газопроводов — "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". За документ проголосовали 84 сенатора, против — 13.
Президент Дональд Трамп грозил наложить на этот законопроект вето, так как его его не устраивают некоторые положения (не касающиеся "Северного потока — 2"). Однако при таком уровне поддержки в сенате и палате представителей (более двух третей голосов) документ преодолеет вето президента.
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"Продолжим оказывать давление"

Сенатор-республиканец Тед Круз, который также выступал в Атлантическом совете, выразил надежду, что новые санкции против газопровода скоро вступят в силу, а будущая администрация Джо Байдена не изменит этого курса.
"На протяжении уже долгого времени эта политика поддерживается обеими партиями практически единогласно", — пояснил Круз.
Он утверждает, что российский МИД занимается дезинформацией, когда заявляет, что "Северный поток — 2" будет достроен.
"Мы смогли объединить демократов и республиканцев в сенате и в палате представителей и ввели санкции в декабре прошлого года. Строительство газопровода было остановлено за несколько минут после подписания санкций. И вторая волна санкций скоро будет подписана, потому что уже прошла одобрение обеих палат конгресса, и мы продолжим оказывать давление на этот проект", — сказал Круз.
По его словам, вторая волна санкций нацелена на операции по строительству газопровода, кроме того, онит затрагивают страховые компании и процесс сертификации.
"Им будет необходима сертификация третьими сторонами. Но вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. И это определенный сигнал всем международным инвесторам. Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не будет пущен газ", — заключил сенатор.
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Возобновление строительства

На следующий день после того, как американский сенат одобрил военный бюджет, компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила о возобновлении строительства газопровода.
К укладке недостроенного участка в водах Германии приступил трубоукладчик "Фортуна". Ему предстоит уложить 2,6 километра труб на глубине 30 метров.
Как рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, на это "Фортуне" потребуется не больше недели.
"Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский", — уверен Юшков.
Если достройкой будет заниматься только "Фортуна", понадобится до трех месяцев, уточнил он.
Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр выразил надежду, что компании, участвующие в строительстве газопровода, смогут принять решения, которые приведут к успешному завершению проекта.
Он в очередной раз подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект.
"Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который ведут компании, и решения должны принимать представители этих фирм. Мы как федеральное правительство можем только повторять, что считаем политику экстерриториальных санкций неправильной и нарушающей международное право", — сказал он РИА Новости.
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РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"СанкцииСеверный поток — 2Государственный департамент СШАСШАЭкономика
 
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