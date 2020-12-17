https://ria.ru/20201217/potok-1589606833.html

В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"

В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил на интернет-конференции Атлантического совета, что США продолжат... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T06:22

2020-12-17T06:22

2020-12-17T07:21

кристофер робинсон

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

allseas

санкции

северный поток — 2

евразия

санкции в отношении россии

государственный департамент сша

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В вопросе "Северного потока — 2" США собрались идти до конца

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил на интернет-конференции Атлантического совета, что США продолжат вводить ограничительные меры против российского газопровода "Северный поток — 2" вплоть до его "остановки".Сотрудник Госдепа также выразил мнение, что недопущение завершения строительства трубопровода будет играть ключевую роль для улучшения американо-российских отношений."Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2"", — заключил Робинсон.Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европе свой сжиженный природный газ. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589594778.html

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