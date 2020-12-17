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В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил на интернет-конференции Атлантического совета, что США продолжат... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T06:22
2020-12-17T07:21
кристофер робинсон
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
allseas
санкции
северный поток — 2
евразия
санкции в отношении россии
государственный департамент сша
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В вопросе "Северного потока — 2" США собрались идти до конца
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил на интернет-конференции Атлантического совета, что США продолжат вводить ограничительные меры против российского газопровода "Северный поток — 2" вплоть до его "остановки".Сотрудник Госдепа также выразил мнение, что недопущение завершения строительства трубопровода будет играть ключевую роль для улучшения американо-российских отношений."Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2"", — заключил Робинсон.Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европе свой сжиженный природный газ. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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кристофер робинсон, россия, санкции сша против "северного потока — 2", allseas, санкции, северный поток — 2, евразия, санкции в отношении россии, государственный департамент сша, атлантический совет , сша, украина, в мире

В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"

06:22 17.12.2020 (обновлено: 07:21 17.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил на интернет-конференции Атлантического совета, что США продолжат вводить ограничительные меры против российского газопровода "Северный поток — 2" вплоть до его "остановки".

"Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", — полагает Робинсон.

Сотрудник Госдепа также выразил мнение, что недопущение завершения строительства трубопровода будет играть ключевую роль для улучшения американо-российских отношений.
"Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2"", — заключил Робинсон.
Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европе свой сжиженный природный газ. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Кристофер РобинсонРоссияСанкции США против "Северного потока — 2"AllseasСанкцииСеверный поток — 2ЕвразияСанкции в отношении РоссииГосударственный департамент СШААтлантический советСШАУкраинаВ мире
 
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