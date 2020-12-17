В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:22 17.12.2020 (обновлено: 07:21 17.12.2020)
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил на интернет-конференции Атлантического совета, что США продолжат вводить ограничительные меры против российского газопровода "Северный поток — 2" вплоть до его "остановки".
"Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", — полагает Робинсон.
Сотрудник Госдепа также выразил мнение, что недопущение завершения строительства трубопровода будет играть ключевую роль для улучшения американо-российских отношений.
"Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2"", — заключил Робинсон.
Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европе свой сжиженный природный газ. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.