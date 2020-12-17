https://ria.ru/20201217/pogoda-1589641805.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в январе

Синоптики рассказали о погоде в Москве в январе

Погода в январе в Москве ожидается неустойчивой, будут оттепели и Крещенские морозы до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:36

2020-12-17T11:36

2020-12-17T11:41

евгений тишковец

погода

москва

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Погода в январе в Москве ожидается неустойчивой, будут оттепели и Крещенские морозы до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Мне кажется, что в январе средняя температура будет где-то на 2-4 градуса выше нормы, это не так много, но погода будет очень разная, неустойчивая. Там будут и волны потепления, оттепельные, но не сильные, и морозы вполне трескучие", - сказал Тишковец.Он отметил, что, возможно, будут рождественские морозы на 7 января -12…-17 градусов."И крещенские к 19 января, там может бабахнуть и до минус 29-30 в Москве. Понятно, все еще может меняться и пересчитываться. Но уже сейчас видно, что погода будет очень разной, январь нас удивит. Но удивит в хорошем плане", - сказал Тишковец.Он также добавил, что количество осадков будет в пределах нормы и, может, даже чуть больше."Так что в этом смысле зима не подкачает. В прошлом году на Крещение льда не было, была грязища, а в этом году все будет чин чинарём, как говорится. Но важно все-таки отметить, что это пока предварительный сценарий", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20201217/pogoda-1589640650.html

москва

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евгений тишковец, погода, москва, общество