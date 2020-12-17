https://ria.ru/20201217/pogoda-1589640650.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
В Новогоднюю ночь в Москве ожидается до минус 8, снегопада не будет, но на земле к Новому году образуется приличный снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:32
2020-12-17T11:32
2020-12-17T11:33
новый год—2021
погода
москва
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Новогоднюю ночь в Москве ожидается до минус 8, снегопада не будет, но на земле к Новому году образуется приличный снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь с 30 на 31 декабря температура опустится до минус 10-градусной отметки, днем минус 3 - минус 8. И в Новогоднюю ночь примерно минус 3 - минус 8 или минус 2 - минус 7 может быть. Осадков прямо на сам Новый год скорее всего сыпать не будет, но на земле уже и так будет хорошее снежное покрывало. Будет мягкий, скандинавский тип погоды", - сказал Тишковец.Он отметил, что это произойдет благодаря тому, что в последней декаде декабря наступят устойчивые минусовые температуры, температура вернется в рамки климатической нормы - ночью это минус 5-10, днем минус 2-7, также ожидается несколько зарядовых снегопадов в канун Нового года."И все это: морозцы и осадки в твердой фазе накануне приведут к тому, что в Москве снежный покров, которые в ближайшие дни подтает до 5-7 сантиметров, снова получит подпитку и возрастет до 15-17 сантиметров. А в Подмосковье местами до 20-25 сантиметров. Это практически норма для конца декабря, это хороший снежный покров", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20201215/turisty-1589220856.html
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погода, москва, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
В Новогоднюю ночь в Москве
ожидается до минус 8, снегопада не будет, но на земле к Новому году образуется приличный снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В ночь с 30 на 31 декабря температура опустится до минус 10-градусной отметки, днем минус 3 - минус 8. И в Новогоднюю ночь примерно минус 3 - минус 8 или минус 2 - минус 7 может быть. Осадков прямо на сам Новый год скорее всего сыпать не будет, но на земле уже и так будет хорошее снежное покрывало. Будет мягкий, скандинавский тип погоды", - сказал Тишковец.
Он отметил, что это произойдет благодаря тому, что в последней декаде декабря наступят устойчивые минусовые температуры, температура вернется в рамки климатической нормы - ночью это минус 5-10, днем минус 2-7, также ожидается несколько зарядовых снегопадов в канун Нового года.
"И все это: морозцы и осадки в твердой фазе накануне приведут к тому, что в Москве снежный покров, которые в ближайшие дни подтает до 5-7 сантиметров, снова получит подпитку и возрастет до 15-17 сантиметров. А в Подмосковье
местами до 20-25 сантиметров. Это практически норма для конца декабря, это хороший снежный покров", - сказал Тишковец.