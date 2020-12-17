https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589628453.html

Более 500 инициатив жителей Ленобласти получили поддержку региона

Более 500 инициатив жителей Ленобласти получили поддержку региона

Более пятисот инициатив жителей Ленинградской области по благоустройству территорий, установке детских и спортивных площадок, ремонту дорог и установке уличного РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:42

2020-12-17T10:42

2020-12-17T10:42

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_85b37a384bf207dd4915efc812b0ff80.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Более пятисот инициатив жителей Ленинградской области по благоустройству территорий, установке детских и спортивных площадок, ремонту дорог и установке уличного освещения региона получили в этом году поддержку из областного бюджета, сообщил глава региона Александр Дрозденко на форуме "Инициативных граждан Ленинградской области", проходившем в формате видеоконференции.По его словам, самым важным является то, что за каждым проектом стоит группа неравнодушных и инициативных людей.Он добавил, что Ленинградская область активно поддерживает развитие иных форм местного самоуправления, вовлекая все больше жителей в процесс непосредственного участия в решении вопросов местного значения - деревень, поселков и городов. На реализацию инициатив граждан областной бюджет выделил более 450 миллионов рублей, софинансирование со стороны муниципальных образований составило еще 117,5 миллиона рублей.Коснувшись вопроса реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Ленинградской области, Дрозденко отметил, что залогом успеха реализации проекта является также вовлечение как можно большего количества жителей в обсуждение: что делать, как делать, и где делать."Сейчас помимо рейтингового голосования на различных ресурсах для сбора мнений и предложений жителей активно используется механизм "соучаствующего проектирования". Благодаря ему активисты совместно с экспертами обсуждают свои идеи и имеют возможность в процессе диалога совершенствовать свои предложения, учитывая при этом интересы разных групп населения". — сказал губернатор.В рамках форума состоялось награждение 45 победителей конкурса "Инициативный гражданин Ленинградской области". Общий призовой фонд, который разделят между собой самые активные жители региона, составил 510 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201211/podderzhka-1588750085.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко