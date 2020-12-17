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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589628453.html
Более 500 инициатив жителей Ленобласти получили поддержку региона
Более 500 инициатив жителей Ленобласти получили поддержку региона
Более пятисот инициатив жителей Ленинградской области по благоустройству территорий, установке детских и спортивных площадок, ремонту дорог и установке уличного РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:42
2020-12-17T10:42
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Более пятисот инициатив жителей Ленинградской области по благоустройству территорий, установке детских и спортивных площадок, ремонту дорог и установке уличного освещения региона получили в этом году поддержку из областного бюджета, сообщил глава региона Александр Дрозденко на форуме "Инициативных граждан Ленинградской области", проходившем в формате видеоконференции.По его словам, самым важным является то, что за каждым проектом стоит группа неравнодушных и инициативных людей.Он добавил, что Ленинградская область активно поддерживает развитие иных форм местного самоуправления, вовлекая все больше жителей в процесс непосредственного участия в решении вопросов местного значения - деревень, поселков и городов. На реализацию инициатив граждан областной бюджет выделил более 450 миллионов рублей, софинансирование со стороны муниципальных образований составило еще 117,5 миллиона рублей.Коснувшись вопроса реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Ленинградской области, Дрозденко отметил, что залогом успеха реализации проекта является также вовлечение как можно большего количества жителей в обсуждение: что делать, как делать, и где делать."Сейчас помимо рейтингового голосования на различных ресурсах для сбора мнений и предложений жителей активно используется механизм "соучаствующего проектирования". Благодаря ему активисты совместно с экспертами обсуждают свои идеи и имеют возможность в процессе диалога совершенствовать свои предложения, учитывая при этом интересы разных групп населения". — сказал губернатор.В рамках форума состоялось награждение 45 победителей конкурса "Инициативный гражданин Ленинградской области". Общий призовой фонд, который разделят между собой самые активные жители региона, составил 510 тысяч рублей.
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александр дрозденко

Более 500 инициатив жителей Ленобласти получили поддержку региона

10:42 17.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Более пятисот инициатив жителей Ленинградской области по благоустройству территорий, установке детских и спортивных площадок, ремонту дорог и установке уличного освещения региона получили в этом году поддержку из областного бюджета, сообщил глава региона Александр Дрозденко на форуме "Инициативных граждан Ленинградской области", проходившем в формате видеоконференции.
По его словам, самым важным является то, что за каждым проектом стоит группа неравнодушных и инициативных людей.
"В Ленинградской области — одной из первых в Российской Федерации был создан институт старост и территориального общественного самоуправления. Сегодня уже более четырех тысяч человек активно принимают участие в этих институтах местного самоуправления, выступая с различными идеями и предложениями", — отметил Дрозденко.
Он добавил, что Ленинградская область активно поддерживает развитие иных форм местного самоуправления, вовлекая все больше жителей в процесс непосредственного участия в решении вопросов местного значения - деревень, поселков и городов. На реализацию инициатив граждан областной бюджет выделил более 450 миллионов рублей, софинансирование со стороны муниципальных образований составило еще 117,5 миллиона рублей.
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Коснувшись вопроса реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Ленинградской области, Дрозденко отметил, что залогом успеха реализации проекта является также вовлечение как можно большего количества жителей в обсуждение: что делать, как делать, и где делать.
"Сейчас помимо рейтингового голосования на различных ресурсах для сбора мнений и предложений жителей активно используется механизм "соучаствующего проектирования". Благодаря ему активисты совместно с экспертами обсуждают свои идеи и имеют возможность в процессе диалога совершенствовать свои предложения, учитывая при этом интересы разных групп населения". — сказал губернатор.
В рамках форума состоялось награждение 45 победителей конкурса "Инициативный гражданин Ленинградской области". Общий призовой фонд, который разделят между собой самые активные жители региона, составил 510 тысяч рублей.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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