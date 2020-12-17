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Из больницы в Ростове-на-Дону сбежал пациент с коронавирусом
Из больницы в Ростове-на-Дону сбежал пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией сбежал из Ростовской областной клинической больницы в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:16
2020-12-17T11:16
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией сбежал из Ростовской областной клинической больницы в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель регионального штаба по коронавирусу."Факт подтверждаем", - сказал он, отвечая на вопрос о сбежавшем из РОКБ пациенте.На базе больницы действует госпиталь для больных коронавирусом.По информации местного Telegram-канала "Че по Ростову", инцидент произошел минувшим вечером, пациенту 40 лет, его рост около 2 метров, был одет в черную куртку и кепку.В областном ГУМВД России от комментариев отказались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ростов-на-дону, происшествия

Из больницы в Ростове-на-Дону сбежал пациент с коронавирусом

11:16 17.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в городскую больницу №20 в Ростове-на-Дону
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в городскую больницу №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией сбежал из Ростовской областной клинической больницы в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель регионального штаба по коронавирусу.
"Факт подтверждаем", - сказал он, отвечая на вопрос о сбежавшем из РОКБ пациенте.
На базе больницы действует госпиталь для больных коронавирусом.
По информации местного Telegram-канала "Че по Ростову", инцидент произошел минувшим вечером, пациенту 40 лет, его рост около 2 метров, был одет в черную куртку и кепку.
В областном ГУМВД России от комментариев отказались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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