https://ria.ru/20201217/pobeg-1589636614.html

Из больницы в Ростове-на-Дону сбежал пациент с коронавирусом

Из больницы в Ростове-на-Дону сбежал пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией сбежал из Ростовской областной клинической больницы в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:16

2020-12-17T11:16

2020-12-17T11:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581063083_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_3d8bc3bddfc13d940d8d64f586932073.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией сбежал из Ростовской областной клинической больницы в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель регионального штаба по коронавирусу."Факт подтверждаем", - сказал он, отвечая на вопрос о сбежавшем из РОКБ пациенте.На базе больницы действует госпиталь для больных коронавирусом.По информации местного Telegram-канала "Че по Ростову", инцидент произошел минувшим вечером, пациенту 40 лет, его рост около 2 метров, был одет в черную куртку и кепку.В областном ГУМВД России от комментариев отказались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ростов-на-дону, происшествия