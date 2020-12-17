https://ria.ru/20201217/plata-1589678866.html

Путин оценил требования студентов снизить плату за дистанционное обучение

Путин оценил требования студентов снизить плату за дистанционное обучение

Президент России Владимир Путин понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, но, вместе с тем, отметил, что преподавателям меньше РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:37

2020-12-17T13:37

2020-12-17T14:25

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большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

образование - общество

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, но, вместе с тем, отметил, что преподавателям меньше не заплатишь."Есть еще один аспект, он очень чувствительный, я знаю, что и студенты на это обращают внимание, в некоторых случаях даже в суд обращаются: мы платили за образование в нормальном режиме, а в онлайн у вас там качество падает и так далее. Я понимаю, что они имеют в виду, я как бы в известной степени разделяю их отношение к этому вопросу. Но есть и другая сторона этой медали: преподаватель, профессор, доцент читает лекции Х часов, он что офлайн читает, что онлайн - все равно читает - за что ему меньше платить?" - отметил Путин в ходе пресс-конференции.Президент отметил, что в структуре расходов вузов до 70% приходится на выплату заработной платы.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201118/obuchenie-1585175262.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, владимир путин, образование - общество, общество