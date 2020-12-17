https://ria.ru/20201217/pfizer-1589612645.html

В США еще одному медработнику стало плохо после прививки вакциной Pfizer

В США еще одному медработнику стало плохо после прививки вакциной Pfizer

Второму медработнику на Аляске понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, сообщает The New... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T08:47

2020-12-17T08:47

2020-12-17T10:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

аляска

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Второму медработнику на Аляске понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, сообщает The New York Times со ссылкой на больницу.Ранее издание писало, что во вторник у еще одного врача в этом штате началась сильная аллергия после прививки. По данным газеты, реакция была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух медиков после вакцинации в Великобритании на прошлой неделе.Новый случай зафиксировали в той же клинике. Через десять минут после инъекции у медработника появились припухлости под глазами, головокружение и першение в горле.Его доставили в отделение экстренной помощи и дали несколько лекарств. По данным больницы, это была не аллергия, но другие подробности не приводятся. Через час врача выписали.В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием препарата, который разработали американская Pfizer и немецкая BioNTech. В первую очередь его получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/gonka-1588968626.html

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аляска

сша

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