https://ria.ru/20201217/peschery-1589817081.html
Воробьев поручил заблокировать входы в пещеры Сьяны
Воробьев поручил заблокировать входы в пещеры Сьяны
Администрации Домодедово и МЧС поручено заблокировать доступные входы в пещеры Сьяны и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, заявил губернатор... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T23:07
2020-12-17T23:07
2020-12-17T23:07
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Администрации Домодедово и МЧС поручено заблокировать доступные входы в пещеры Сьяны и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.В МЧС сообщили в четверг, что 10 человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли из Сьяновских пещер в Домодедово. Позднее пропавших детей нашли живыми и здоровыми.
https://ria.ru/20201217/deti-1589811633.html
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, московская область (подмосковье), происшествия