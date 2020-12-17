https://ria.ru/20201217/peschery-1589807915.html

Прокурор Домодедово выехал к месту пропажи людей в пещерах

Прокурор Домодедово выехал к месту пропажи людей в пещерах

Пропавшие в подмосковных пещерах Сьяны туристы, в том числе восемь детей, не выходят на связь с утра, на место выехал прокурор Домодедово, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:20

2020-12-17T21:20

2020-12-17T21:25

пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны

россия

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пропавшие в подмосковных пещерах Сьяны туристы, в том числе восемь детей, не выходят на связь с утра, на место выехал прокурор Домодедово, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.Отмечается, что городской прокурор координирует деятельность поисково-спасательных служб и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20201215/shkolnik-1589266183.html

россия

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), происшествия