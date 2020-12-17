https://ria.ru/20201217/peschery-1589807915.html
Прокурор Домодедово выехал к месту пропажи людей в пещерах
Прокурор Домодедово выехал к месту пропажи людей в пещерах
Пропавшие в подмосковных пещерах Сьяны туристы, в том числе восемь детей, не выходят на связь с утра, на место выехал прокурор Домодедово, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:20
2020-12-17T21:20
2020-12-17T21:25
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
россия
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пропавшие в подмосковных пещерах Сьяны туристы, в том числе восемь детей, не выходят на связь с утра, на место выехал прокурор Домодедово, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.Отмечается, что городской прокурор координирует деятельность поисково-спасательных служб и правоохранительных органов.
https://ria.ru/20201215/shkolnik-1589266183.html
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), происшествия