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Прокурор Домодедово выехал к месту пропажи людей в пещерах
Прокурор Домодедово выехал к месту пропажи людей в пещерах
Пропавшие в подмосковных пещерах Сьяны туристы, в том числе восемь детей, не выходят на связь с утра, на место выехал прокурор Домодедово, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:20
2020-12-17T21:25
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
россия
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пропавшие в подмосковных пещерах Сьяны туристы, в том числе восемь детей, не выходят на связь с утра, на место выехал прокурор Домодедово, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.Отмечается, что городской прокурор координирует деятельность поисково-спасательных служб и правоохранительных органов.
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, россия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), происшествия

Прокурор Домодедово выехал к месту пропажи людей в пещерах

21:20 17.12.2020 (обновлено: 21:25 17.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСьяновские пещеры
Сьяновские пещеры - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пропавшие в подмосковных пещерах Сьяны туристы, в том числе восемь детей, не выходят на связь с утра, на место выехал прокурор Домодедово, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

"Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил Домодедовскому городскому прокурору Николаю Развозжаеву выехать к месту пропажи группы туристов, включая 8 детей, в подмосковных пещерах Сьяны. По имеющейся информации, туристы не выходят на связь с утра", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что городской прокурор координирует деятельность поисково-спасательных служб и правоохранительных органов.
 
Пропажа детей в подмосковных пещерах СьяныРоссияДомодедово (аэропорт)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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