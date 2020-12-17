https://ria.ru/20201217/pensii-1589714604.html

Власти рассматривают возможность индексации пенсий

Власти рассматривают возможность индексации пенсий

Индексировать пенсии на фоне пандемии COVID-19 необходимо, заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:21

2020-12-17T15:21

2020-12-17T17:01

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Индексировать пенсии на фоне пандемии COVID-19 необходимо, заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции."Условие простое — бюджетная обеспеченность. <...> В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — отметил президент, отвечая на вопрос о том, планируют ли вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам.В 2021 году индексация пенсий неработающих пенсионеров составит 6,3 процента и тем самым превысит уровень инфляции, которая ожидается в районе 4-4,1 процента, напомнил Путин."Мы сделали все для того, чтобы это обеспечить. А по направлению, о котором вы сказали, — конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают, это точно", — подчеркнул он.В начале ноября руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в обращении к президенту выразил обеспокоенность отсутствием положительного решения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Он отметил, что ФНПР неоднократно поднимала этот вопрос перед правительством, но положительного решения пока не последовало.Как подчеркивал, в свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам будут обсуждать и прорабатывать, но сейчас позиции на этот счет нет.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/pensiya-1589473994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна Путин: индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна 2020-12-17T15:21 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, владимир путин, общество