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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/pensii-1589714604.html
Власти рассматривают возможность индексации пенсий
Власти рассматривают возможность индексации пенсий
Индексировать пенсии на фоне пандемии COVID-19 необходимо, заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:21
2020-12-17T17:01
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Индексировать пенсии на фоне пандемии COVID-19 необходимо, заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции."Условие простое — бюджетная обеспеченность. &lt;...&gt; В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — отметил президент, отвечая на вопрос о том, планируют ли вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам.В 2021 году индексация пенсий неработающих пенсионеров составит 6,3 процента и тем самым превысит уровень инфляции, которая ожидается в районе 4-4,1 процента, напомнил Путин."Мы сделали все для того, чтобы это обеспечить. А по направлению, о котором вы сказали, — конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают, это точно", — подчеркнул он.В начале ноября руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в обращении к президенту выразил обеспокоенность отсутствием положительного решения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Он отметил, что ФНПР неоднократно поднимала этот вопрос перед правительством, но положительного решения пока не последовало.Как подчеркивал, в свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам будут обсуждать и прорабатывать, но сейчас позиции на этот счет нет.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна
Путин: индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна
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россия, владимир путин, общество

Власти рассматривают возможность индексации пенсий

15:21 17.12.2020 (обновлено: 17:01 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Индексировать пенсии на фоне пандемии COVID-19 необходимо, заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
"Условие простое — бюджетная обеспеченность. <...> В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — отметил президент, отвечая на вопрос о том, планируют ли вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам.
В 2021 году индексация пенсий неработающих пенсионеров составит 6,3 процента и тем самым превысит уровень инфляции, которая ожидается в районе 4-4,1 процента, напомнил Путин.
"Мы сделали все для того, чтобы это обеспечить. А по направлению, о котором вы сказали, — конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают, это точно", — подчеркнул он.
В начале ноября руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в обращении к президенту выразил обеспокоенность отсутствием положительного решения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Он отметил, что ФНПР неоднократно поднимала этот вопрос перед правительством, но положительного решения пока не последовало.
Как подчеркивал, в свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам будут обсуждать и прорабатывать, но сейчас позиции на этот счет нет.
Мужчина читает газету во время поездки в метро - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 12:43
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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияВладимир ПутинОбщество
 
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