Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за смерти его отца
22:36 17.12.2020 (обновлено: 22:37 17.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с кончиной его отца, сообщили в четверг в пресс-службе армянского правительства.
Накануне пресс-служба кабмина сообщила РИА Новости, что отец Пашиняна скончался после продолжительной болезни.
"Примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича. Уход из жизни отца - тяжелая, невосполнимая утрата. Искренне разделяю Вашу боль и скорбь. Желанию Вам, Вашим родным и близким мужества и стойкости в этот нелегкий час", - говорится в телеграмме соболезнования Путина, текст которой размещен на сайте правительства.
По данным пресс-службы, телеграммы соболезнования Пашиняну направили также лидер Карабаха Араик Арутюнян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.