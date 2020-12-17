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Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за смерти его отца
Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за смерти его отца
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с кончиной его отца, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:36
2020-12-17T22:37
россия
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с кончиной его отца, сообщили в четверг в пресс-службе армянского правительства.Накануне пресс-служба кабмина сообщила РИА Новости, что отец Пашиняна скончался после продолжительной болезни.По данным пресс-службы, телеграммы соболезнования Пашиняну направили также лидер Карабаха Араик Арутюнян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.
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россия, никол пашинян, армения, в мире

Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за смерти его отца

22:36 17.12.2020 (обновлено: 22:37 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с кончиной его отца, сообщили в четверг в пресс-службе армянского правительства.
Накануне пресс-служба кабмина сообщила РИА Новости, что отец Пашиняна скончался после продолжительной болезни.

"Примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича. Уход из жизни отца - тяжелая, невосполнимая утрата. Искренне разделяю Вашу боль и скорбь. Желанию Вам, Вашим родным и близким мужества и стойкости в этот нелегкий час", - говорится в телеграмме соболезнования Путина, текст которой размещен на сайте правительства.

По данным пресс-службы, телеграммы соболезнования Пашиняну направили также лидер Карабаха Араик Арутюнян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.
 
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