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Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за смерти его отца

Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за смерти его отца

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с кончиной его отца, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 17.12.2020

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никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с кончиной его отца, сообщили в четверг в пресс-службе армянского правительства.Накануне пресс-служба кабмина сообщила РИА Новости, что отец Пашиняна скончался после продолжительной болезни.По данным пресс-службы, телеграммы соболезнования Пашиняну направили также лидер Карабаха Араик Арутюнян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

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россия, никол пашинян, армения, в мире