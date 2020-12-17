Путин рассказал, с каких позиций выступают парламентские партии
12:38 17.12.2020 (обновлено: 13:03 17.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Практически каждая парламентская партия в России выступает с патриотических позиций, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Хотел бы отметить, что традиционные политические партии, они хорошо известны, они представлены в парламенте в течение многих лет - надо отдать должное, разные, полярные точки зрения звучат в парламенте, и даже острые дискуссии по целому ряду проблем, с которыми сталкивается страна и которые стоят перед нами в качестве приоритетных. Но при этом практически каждая из них выступает с патриотических позиций, и так, как она считает нужным, стремится решить стоящие перед страной задачи", - сказал Путин.
"Подходы, инструменты решения этих задач разные, но цель у всех политических традиционных партий одна - благополучие и развитие страны", - добавил глава государства.