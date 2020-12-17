Путин рассказал, с каких позиций выступают парламентские партии

"Хотел бы отметить, что традиционные политические партии, они хорошо известны, они представлены в парламенте в течение многих лет - надо отдать должное, разные, полярные точки зрения звучат в парламенте, и даже острые дискуссии по целому ряду проблем, с которыми сталкивается страна и которые стоят перед нами в качестве приоритетных. Но при этом практически каждая из них выступает с патриотических позиций, и так, как она считает нужным, стремится решить стоящие перед страной задачи", - сказал Путин.