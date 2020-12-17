https://ria.ru/20201217/palestinets-1589602221.html

СМИ сообщило об убийстве палестинца израильскими поселенцами у Вифлеема

СМИ сообщило об убийстве палестинца израильскими поселенцами у Вифлеема

Палестинец погиб, предположительно, в результате нападения израильских поселенцев неподалеку от города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, сообщает... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T02:10

2020-12-17T02:10

2020-12-17T02:19

западный берег реки иордан

сектор газа

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ГАЗА, 17 дек - РИА Новости. Палестинец погиб, предположительно, в результате нападения израильских поселенцев неподалеку от города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинское агентство МААН со ссылкой на семью погибшего.Она подтвердила, что убитый работал в Гило. По версии семьи, погибший стал жертвой нападения поселенцев.Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

https://ria.ru/20201203/palestina-1587528823.html

западный берег реки иордан

сектор газа

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западный берег реки иордан, сектор газа, восточный иерусалим, израиль, в мире