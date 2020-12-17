https://ria.ru/20201217/otpusk-1589608488.html
Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
Лишь треть работающих россиян (33%) используют все дни отпуска к концу 2020 года, у 15% работающих россиян останется более 28 дней отпуска, показало... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T07:32
2020-12-17T07:32
2020-12-17T07:32
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лишь треть работающих россиян (33%) используют все дни отпуска к концу 2020 года, у 15% работающих россиян останется более 28 дней отпуска, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1 тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб, предприятий и организаций из 138 населенных пунктов всех округов России, а также 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу и отработавших на ней не менее шести месяцев, из 309 населенных пунктов. Опрос компаний проводился с 10 по 14 декабря, граждан - с 30 ноября по 14 декабря.Отмечается, что в 30% российских компаний менеджеры по персоналу информируют персонал, напоминая о количестве неиспользованных дней отпуска. 43% работодателей не принимают никаких мер по сокращению накопившихся отпусков. По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет работодатели чаще принимают меры по сокращению числа дней неиспользованного отпуска сотрудников: 25% десять лет назад, 30% - сейчас.В 2020 году у россиян, которые не успели израсходовать все дни законного отдыха, в среднем остается 18 дней, для сравнения, в 2019 году — 17, в 2010 — 15. Типичный портрет сотрудника, который не ходит в отпуск, - мужчина 35 - 44 лет с зарплатой от 80 тысяч рублей.
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россия, superjob, москва, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Лишь треть работающих россиян (33%) используют все дни отпуска к концу 2020 года, у 15% работающих россиян останется более 28 дней отпуска, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob
, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1 тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб, предприятий и организаций из 138 населенных пунктов всех округов России, а также 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу и отработавших на ней не менее шести месяцев, из 309 населенных пунктов. Опрос компаний проводился с 10 по 14 декабря, граждан - с 30 ноября по 14 декабря.
"Треть работающих россиян использует все дни отпуска к концу текущего года (33%). У 7% респондентов останется от 1 до 7 дней оплачиваемого неиспользованного отпуска. У 13% сотрудников накопилось от 1 до 2 недель, еще у 13% - от 2 до 3 недель. 3 - 4 недели госотпуска не успеют отгулять до конца года 5% респондентов. Более 28 дней отпуска останется на счету у 15% работающих россиян", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в 30% российских компаний менеджеры по персоналу информируют персонал, напоминая о количестве неиспользованных дней отпуска. 43% работодателей не принимают никаких мер по сокращению накопившихся отпусков. По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет работодатели чаще принимают меры по сокращению числа дней неиспользованного отпуска сотрудников: 25% десять лет назад, 30% - сейчас.
В 2020 году у россиян, которые не успели израсходовать все дни законного отдыха, в среднем остается 18 дней, для сравнения, в 2019 году — 17, в 2010 — 15. Типичный портрет сотрудника, который не ходит в отпуск, - мужчина 35 - 44 лет с зарплатой от 80 тысяч рублей.