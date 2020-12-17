https://ria.ru/20201217/orel-1589600336.html

Предприятие "Роскосмоса" создаст корабль "Орленок" для полетов на Луну

Предприятие "Роскосмоса" создаст корабль "Орленок" для полетов на Луну

Вариант создания облегченной версии космического корабля "Орел", получивший условное название "Орленок", прорабатывается в ракетно-космической корпорации... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T01:09

2020-12-17T01:09

2020-12-17T01:15

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космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

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москва

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вариант создания облегченной версии космического корабля "Орел", получивший условное название "Орленок", прорабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") для организации пилотируемых полетов на Луну, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В связи с уменьшением экипажа с четырех человек в "Орле" до двух в "Орленке" будет снижена масса системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.Ранее о необходимости немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для полетов на орбитальные станции заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Тогда речи о полетах на Луну не шло.О возможности использования "Орленка" для полетов на Луну стало известно после того, как Рогозин сообщил в Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".В связи с ограничением по выводимой двумя ракетами "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В" массе по сравнению со сверхтяжелой ракетой возникла необходимость облегчения космического корабля "Орёл", пояснил собеседник агентства.По его словам, новая схема осуществления миссии к Луне предполагает сборку перелетного лунного комплекса (корабль "Орленок", лунный взлетно-посадочный комплекс и два разгонных блока) с использованием российской национальной станции на орбите Земли, полет комплекса на окололунную орбиту, посадку лунного взлетно-посадочного комплекса с двумя космонавтами. В это время, в отличие от американских миссий серии "Аполлон", когда на окололунной орбите оставался третий член экипажа, российский лунный перелетный комплекс будет находиться в автономном полете. Первая российская экспедиция будет работать на поверхности Луны несколько суток, после чего состоится взлет, стыковка с лунным перелетным модулем и возвращение на Землю с посадкой на "Орленке". Ранее сообщалось о планах первой высадки российских космонавтов на Луну в 2030 году.

https://ria.ru/20201216/raketa-1589427869.html

https://ria.ru/20201216/kosmonavt-1589540240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин, москва