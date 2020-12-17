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Предприятие "Роскосмоса" создаст корабль "Орленок" для полетов на Луну
Предприятие "Роскосмоса" создаст корабль "Орленок" для полетов на Луну
Вариант создания облегченной версии космического корабля "Орел", получивший условное название "Орленок", прорабатывается в ракетно-космической корпорации... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T01:09
2020-12-17T01:15
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ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вариант создания облегченной версии космического корабля "Орел", получивший условное название "Орленок", прорабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") для организации пилотируемых полетов на Луну, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В связи с уменьшением экипажа с четырех человек в "Орле" до двух в "Орленке" будет снижена масса системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.Ранее о необходимости немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для полетов на орбитальные станции заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Тогда речи о полетах на Луну не шло.О возможности использования "Орленка" для полетов на Луну стало известно после того, как Рогозин сообщил в Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".В связи с ограничением по выводимой двумя ракетами "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В" массе по сравнению со сверхтяжелой ракетой возникла необходимость облегчения космического корабля "Орёл", пояснил собеседник агентства.По его словам, новая схема осуществления миссии к Луне предполагает сборку перелетного лунного комплекса (корабль "Орленок", лунный взлетно-посадочный комплекс и два разгонных блока) с использованием российской национальной станции на орбите Земли, полет комплекса на окололунную орбиту, посадку лунного взлетно-посадочного комплекса с двумя космонавтами. В это время, в отличие от американских миссий серии "Аполлон", когда на окололунной орбите оставался третий член экипажа, российский лунный перелетный комплекс будет находиться в автономном полете. Первая российская экспедиция будет работать на поверхности Луны несколько суток, после чего состоится взлет, стыковка с лунным перелетным модулем и возвращение на Землю с посадкой на "Орленке". Ранее сообщалось о планах первой высадки российских космонавтов на Луну в 2030 году.
https://ria.ru/20201216/raketa-1589427869.html
https://ria.ru/20201216/kosmonavt-1589540240.html
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россия, земля, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин, москва

Предприятие "Роскосмоса" создаст корабль "Орленок" для полетов на Луну

01:09 17.12.2020 (обновлено: 01:15 17.12.2020)
 
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вариант создания облегченной версии космического корабля "Орел", получивший условное название "Орленок", прорабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") для организации пилотируемых полетов на Луну, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Планируется, что эта версия будет на 5 тонн легче базового "Орла". Корабль будет рассчитан на экипаж из двух человек", - сказал собеседник агентства.
В связи с уменьшением экипажа с четырех человек в "Орле" до двух в "Орленке" будет снижена масса системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Ранее о необходимости немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для полетов на орбитальные станции заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Тогда речи о полетах на Луну не шло.
О возможности использования "Орленка" для полетов на Луну стало известно после того, как Рогозин сообщил в Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".
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В связи с ограничением по выводимой двумя ракетами "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В" массе по сравнению со сверхтяжелой ракетой возникла необходимость облегчения космического корабля "Орёл", пояснил собеседник агентства.
По его словам, новая схема осуществления миссии к Луне предполагает сборку перелетного лунного комплекса (корабль "Орленок", лунный взлетно-посадочный комплекс и два разгонных блока) с использованием российской национальной станции на орбите Земли, полет комплекса на окололунную орбиту, посадку лунного взлетно-посадочного комплекса с двумя космонавтами. В это время, в отличие от американских миссий серии "Аполлон", когда на окололунной орбите оставался третий член экипажа, российский лунный перелетный комплекс будет находиться в автономном полете. Первая российская экспедиция будет работать на поверхности Луны несколько суток, после чего состоится взлет, стыковка с лунным перелетным модулем и возвращение на Землю с посадкой на "Орленке". Ранее сообщалось о планах первой высадки российских космонавтов на Луну в 2030 году.
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