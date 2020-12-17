https://ria.ru/20201217/onischenko-1589680440.html

Онищенко оценил возможность реформы Роспотребнадзора

Онищенко оценил возможность реформы Роспотребнадзора

Депутат ГД, руководитель Роспотребнадзора в 1996-2013 годах Геннадий Онищенко заявил, что санитарно-эпидемиологическая служба в РФ должна реформироваться в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:44

2020-12-17T13:44

2020-12-17T13:44

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

геннадий онищенко

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат ГД, руководитель Роспотребнадзора в 1996-2013 годах Геннадий Онищенко заявил, что санитарно-эпидемиологическая служба в РФ должна реформироваться в тренде ее эволюции, то есть усиления для ее большей состоятельности, но никак не ликвидации.В ходе пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости реформирования санитарно-эпидемиологической службы.Он добавил, что если будет избран другой путь реформирования, то "можно потерять очень многое". Он напомнил, как в 90-е годы Роспотребнадзор ликвидировался дважды. "Выходили указы президента: ликвидировать, функции передать, дважды это было. Вот этот путь не нужен. А путь реформы, эволюции – он правильный", - сказал парламентарий.Он добавил, что это касается не только Роспотребнадзора, но и "всего здравоохранения" в РФ.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589574233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, геннадий онищенко