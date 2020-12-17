Онищенко оценил возможность реформы Роспотребнадзора
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат ГД, руководитель Роспотребнадзора в 1996-2013 годах Геннадий Онищенко заявил, что санитарно-эпидемиологическая служба в РФ должна реформироваться в тренде ее эволюции, то есть усиления для ее большей состоятельности, но никак не ликвидации.
В ходе пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости реформирования санитарно-эпидемиологической службы.
"Вызовы возрастают, поэтому здесь нужно усиливать ее (санитарно-эпидемиологическую службу – ред.) и кадрово, и так далее. Это не слом службы, а, наоборот, ее усиление – вот в этом направлении надо двигаться. Если это будет сделано, это будет правильным решением… Потому что должна быть эволюция, и она будет, потому что есть что делать. Для того чтобы делать ее более современной и состоятельной – вот в этом тренде она будет реформироваться", - сказал Онищенко РИА Новости, комментируя предложение президента.
Он добавил, что если будет избран другой путь реформирования, то "можно потерять очень многое". Он напомнил, как в 90-е годы Роспотребнадзор ликвидировался дважды. "Выходили указы президента: ликвидировать, функции передать, дважды это было. Вот этот путь не нужен. А путь реформы, эволюции – он правильный", - сказал парламентарий.
Он добавил, что это касается не только Роспотребнадзора, но и "всего здравоохранения" в РФ.