https://ria.ru/20201217/oman-1589629040.html
Эксперты рассказали о правилах отдыха туристов в Омане
Эксперты рассказали о правилах отдыха туристов в Омане
Туроператоры рассказали, какие документы необходимо иметь туристам, чтобы попасть в Оман, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:15
2020-12-17T18:15
2020-12-17T18:15
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
оман
маскат (город)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие документы необходимо иметь туристам, чтобы попасть в Оман, сообщает АТОР.Государство на юго-востоке Аравийского полуострова с 10 декабря принимает без виз на срок до десяти дней гостей из более чем 100 стран, включая Россию. Они должны иметь подтверждение бронирования отеля, медстраховку, покрывающую лечение от COVID-19, и обратный билет. Сдавать анализ перед поездкой не требуется, зато нужно еще до прилета заполнить форму предварительной регистрации путешественника (TRF), соглашаясь на прохождение и оплату ПЦР-теста по прибытии. Он стоит около 65 долларов. Перевести деньги можно в спецприложении, которое затем сгенерирует QR-код, который необходимо показать на контрольном пункте, чтобы ускорить проверку в аэропорту. До получения результатов анализа (обычно — от 12 до 24 часов), туристы должны самоизолироваться в гостинице.Условия пребывания в Омане разнятся в зависимости от срока путешествия. Например, у тех, кто приезжает на период до семи дней, свободы передвижения больше в сравнении с теми, кто прибывает на более длительное время.Так, первые могут прекратить самоизоляцию сразу после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту, и свободно перемещаться по султанату. А те, у кого запланировано пребывание на десять дней, вне зависимости от результата ПЦР-теста по прибытию, обязаны провести на карантине неделю. Причем на этот срок им наденут отслеживающий трекер-браслет. Услуга будет платной — 16 долларов. На седьмой день они сдадут второй ПЦР-тест. Если результат бужет отрицательный, то карантин закончится.В настоящее время в Омане нет комендантского часа, поездки между регионами разрешены, открываются музеи и развлекательные центры. Ношение маски во всех общественных помещениях и на открытом воздухе — обязательно.По мнению туроператоров, перезапуск туризма в султанате не вызовет "взрывного спроса" в России. Оживления интереса к турам в эту страну можно ожидать только при возобновлении прямого авиасообщения из Москвы в Маскат.
https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html
https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, оман, маскат (город)
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, какие документы необходимо иметь туристам, чтобы попасть в Оман, сообщает
АТОР.
Государство на юго-востоке Аравийского полуострова с 10 декабря принимает без виз на срок до десяти дней гостей из более чем 100 стран, включая Россию.
Они должны иметь подтверждение бронирования отеля, медстраховку, покрывающую лечение от COVID-19, и обратный билет.
Сдавать анализ перед поездкой не требуется, зато нужно еще до прилета заполнить форму предварительной регистрации путешественника (TRF), соглашаясь на прохождение и оплату ПЦР-теста по прибытии. Он стоит около 65 долларов. Перевести деньги можно в спецприложении, которое затем сгенерирует QR-код, который необходимо показать на контрольном пункте, чтобы ускорить проверку в аэропорту.
До получения результатов анализа (обычно — от 12 до 24 часов), туристы должны самоизолироваться в гостинице.
Условия пребывания в Омане разнятся в зависимости от срока путешествия. Например, у тех, кто приезжает на период до семи дней, свободы передвижения больше в сравнении с теми, кто прибывает на более длительное время.
Так, первые могут прекратить самоизоляцию сразу после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту, и свободно перемещаться по султанату.
А те, у кого запланировано пребывание на десять дней, вне зависимости от результата ПЦР-теста по прибытию, обязаны провести на карантине неделю. Причем на этот срок им наденут отслеживающий трекер-браслет. Услуга будет платной — 16 долларов. На седьмой день они сдадут второй ПЦР-тест. Если результат бужет отрицательный, то карантин закончится.
В настоящее время в Омане нет комендантского часа, поездки между регионами разрешены, открываются музеи и развлекательные центры. Ношение маски во всех общественных помещениях и на открытом воздухе — обязательно.
По мнению туроператоров, перезапуск туризма в султанате не вызовет "взрывного спроса" в России. Оживления интереса к турам в эту страну можно ожидать только при возобновлении прямого авиасообщения из Москвы в Маскат.