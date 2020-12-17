https://ria.ru/20201217/obrazovanie-1589743150.html

Путин прокомментировал дистанционное образование

Путин прокомментировал дистанционное образование

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что нынешний период дистанционного образования рано или поздно закончится. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:45

2020-12-17T16:45

2020-12-17T16:55

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сн_образование

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

образование - общество

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что нынешний период дистанционного образования рано или поздно закончится."К сожалению, это вынужденная мера, хотя действительно несправедливо, я с тобой полностью согласен", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос школьника, почему его брат Петр, ученик 8-го класса, учится дистанционно."Здесь, конечно, нужно воссоединить вашу семью, но мы вынуждены все слушаться докторов, врачей, которые говорят о том, что дети младших возрастов, они болеют этой ковидной инфекцией меньше и легче, у них проходит это незаметно. Поэтому ничего страшного, если они собираются вместе в классе, а вот дети старших классов, они болеют чаще и поэтому им лучше в некоторых случаях использовать дистанционный способ обучения. Но я очень рассчитываю на то, что это рано или поздно закончится", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/plata-1589678866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, образование - общество, общество