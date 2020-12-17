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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/obrazovanie-1589743150.html
Путин прокомментировал дистанционное образование
Путин прокомментировал дистанционное образование
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что нынешний период дистанционного образования рано или поздно закончится. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:45
2020-12-17T16:55
социальный навигатор
сн_образование
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
образование - общество
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что нынешний период дистанционного образования рано или поздно закончится."К сожалению, это вынужденная мера, хотя действительно несправедливо, я с тобой полностью согласен", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос школьника, почему его брат Петр, ученик 8-го класса, учится дистанционно."Здесь, конечно, нужно воссоединить вашу семью, но мы вынуждены все слушаться докторов, врачей, которые говорят о том, что дети младших возрастов, они болеют этой ковидной инфекцией меньше и легче, у них проходит это незаметно. Поэтому ничего страшного, если они собираются вместе в классе, а вот дети старших классов, они болеют чаще и поэтому им лучше в некоторых случаях использовать дистанционный способ обучения. Но я очень рассчитываю на то, что это рано или поздно закончится", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, образование - общество, общество

Путин прокомментировал дистанционное образование

16:45 17.12.2020 (обновлено: 16:55 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 во время онлайн урока у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 во время онлайн урока у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что нынешний период дистанционного образования рано или поздно закончится.
"К сожалению, это вынужденная мера, хотя действительно несправедливо, я с тобой полностью согласен", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос школьника, почему его брат Петр, ученик 8-го класса, учится дистанционно.
"Здесь, конечно, нужно воссоединить вашу семью, но мы вынуждены все слушаться докторов, врачей, которые говорят о том, что дети младших возрастов, они болеют этой ковидной инфекцией меньше и легче, у них проходит это незаметно. Поэтому ничего страшного, если они собираются вместе в классе, а вот дети старших классов, они болеют чаще и поэтому им лучше в некоторых случаях использовать дистанционный способ обучения. Но я очень рассчитываю на то, что это рано или поздно закончится", - добавил президент.
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