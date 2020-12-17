https://ria.ru/20201217/oae-1589705735.html

Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе в ОАЭ этой зимой

Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе в ОАЭ этой зимой

Туроператоры рассказали, сколько путешественникам придется заплатить за зимние каникулы в ОАЭ и в какие даты отпуск обойдется дешевле, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:10

2020-12-17T17:10

2020-12-17T17:10

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько путешественникам придется заплатить за зимние каникулы в ОАЭ и в какие даты отпуск обойдется дешевле, сообщает АТОР.Эмираты ― одно из самых востребованных направлений этой зимой. Причем туры в самые дорогие отели уже распроданы, говорят эксперты. Сейчас трудно подобрать гостиницы для больших семей, которым нужны многокомнатные номера.Несмотря на расширение полетных программ, стоимость авиаперелета в Дубай по-прежнему в несколько раз выше, чем была годом ранее. Только за него придется отдать от 60 до 100 тысяч рублей, сообщил представить туркомпании. "Чтобы отдохнуть в Эмиратах по более низкой цене, лучше поехать после новогодних праздников. На эти даты уже есть достаточно выгодные билеты", ― отметил он.Тур на двоих в предновогоднюю неделю с вылетом 27 декабря и проживанием в отеле три звезды стоит не менее 162 тысяч рублей, уточнил сотрудник крупного туроператора. С рейсом через день этот пакет обойдется уже в 270 тысяч рублей."Безусловным лидером продаж является Дубай. В значительно меньшей степени клиенты отдают предпочтение отелям регионов Аджман, Фуджейра и Рас-эль-Хайма", ― сообщили в пресс-службе другого туроператора. Главная причина ― прямой перелет, а также активность властей курорта в его продвижении.По оценкам экспертов, отправляясь в Арабские Эмираты, россияне в основном выбирают отели премиум-класса. "Средняя продолжительность тура — 11 ночей. Бронируют, как правило, гостиницы, ориентированные на спокойный отдых у моря", ― рассказали в пресс-службе крупной компании. Также эксперты отмечают увеличение заявок на отдых продолжительностью в 20 дней и рост спроса на дополнительные услуги в аэропорту, трансферы и экскурсии.По оценкам туроператоров, пандемия увеличила цены на дорогие отели примерно на десять процентов. По новым правилам, гостиницы не могут заполняться на 100 процентов. А из-за сокращения номерного фонда они не могут сильно снижать цены, иначе будут нерентабельными. Тем не менее, в низкие даты от отелей можно ждать бонусов и акций, а также скидок до 50 процентов.Эксперты подчеркивают, что гостиницы стали более лояльными. Например, если у туриста будет выявлен коронавирус по результатам ПЦР-теста, то он может смело рассчитывать на возврат полной стоимости забронированного номера.Многие места размещения сейчас предоставляют гостям бесплатное раннее заселение и не берут обязательную доплату за праздничный ужин, в то время как год назад такая практика была.

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