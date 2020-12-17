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https://ria.ru/20201217/oae-1589705735.html
Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе в ОАЭ этой зимой
Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе в ОАЭ этой зимой
Туроператоры рассказали, сколько путешественникам придется заплатить за зимние каникулы в ОАЭ и в какие даты отпуск обойдется дешевле, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:10
2020-12-17T17:10
куда можно лететь
куда поехать
цены
новый год
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
гостиницы
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько путешественникам придется заплатить за зимние каникулы в ОАЭ и в какие даты отпуск обойдется дешевле, сообщает АТОР.Эмираты ― одно из самых востребованных направлений этой зимой. Причем туры в самые дорогие отели уже распроданы, говорят эксперты. Сейчас трудно подобрать гостиницы для больших семей, которым нужны многокомнатные номера.Несмотря на расширение полетных программ, стоимость авиаперелета в Дубай по-прежнему в несколько раз выше, чем была годом ранее. Только за него придется отдать от 60 до 100 тысяч рублей, сообщил представить туркомпании. "Чтобы отдохнуть в Эмиратах по более низкой цене, лучше поехать после новогодних праздников. На эти даты уже есть достаточно выгодные билеты", ― отметил он.Тур на двоих в предновогоднюю неделю с вылетом 27 декабря и проживанием в отеле три звезды стоит не менее 162 тысяч рублей, уточнил сотрудник крупного туроператора. С рейсом через день этот пакет обойдется уже в 270 тысяч рублей."Безусловным лидером продаж является Дубай. В значительно меньшей степени клиенты отдают предпочтение отелям регионов Аджман, Фуджейра и Рас-эль-Хайма", ― сообщили в пресс-службе другого туроператора. Главная причина ― прямой перелет, а также активность властей курорта в его продвижении.По оценкам экспертов, отправляясь в Арабские Эмираты, россияне в основном выбирают отели премиум-класса. "Средняя продолжительность тура — 11 ночей. Бронируют, как правило, гостиницы, ориентированные на спокойный отдых у моря", ― рассказали в пресс-службе крупной компании. Также эксперты отмечают увеличение заявок на отдых продолжительностью в 20 дней и рост спроса на дополнительные услуги в аэропорту, трансферы и экскурсии.По оценкам туроператоров, пандемия увеличила цены на дорогие отели примерно на десять процентов. По новым правилам, гостиницы не могут заполняться на 100 процентов. А из-за сокращения номерного фонда они не могут сильно снижать цены, иначе будут нерентабельными. Тем не менее, в низкие даты от отелей можно ждать бонусов и акций, а также скидок до 50 процентов.Эксперты подчеркивают, что гостиницы стали более лояльными. Например, если у туриста будет выявлен коронавирус по результатам ПЦР-теста, то он может смело рассчитывать на возврат полной стоимости забронированного номера.Многие места размещения сейчас предоставляют гостям бесплатное раннее заселение и не берут обязательную доплату за праздничный ужин, в то время как год назад такая практика была.
https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html
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куда можно лететь, куда поехать, цены, новый год, отдых, коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оаэ, дубай (город)

Туроператоры рассказали, как сэкономить на отдыхе в ОАЭ этой зимой

17:10 17.12.2020
 
© Depositphotos / ShelbeeДевушка в маске на пляже
Девушка в маске на пляже - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Depositphotos / Shelbee
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько путешественникам придется заплатить за зимние каникулы в ОАЭ и в какие даты отпуск обойдется дешевле, сообщает АТОР.
Эмираты ― одно из самых востребованных направлений этой зимой. Причем туры в самые дорогие отели уже распроданы, говорят эксперты. Сейчас трудно подобрать гостиницы для больших семей, которым нужны многокомнатные номера.
Несмотря на расширение полетных программ, стоимость авиаперелета в Дубай по-прежнему в несколько раз выше, чем была годом ранее. Только за него придется отдать от 60 до 100 тысяч рублей, сообщил представить туркомпании. "Чтобы отдохнуть в Эмиратах по более низкой цене, лучше поехать после новогодних праздников. На эти даты уже есть достаточно выгодные билеты", ― отметил он.
Тур на двоих в предновогоднюю неделю с вылетом 27 декабря и проживанием в отеле три звезды стоит не менее 162 тысяч рублей, уточнил сотрудник крупного туроператора. С рейсом через день этот пакет обойдется уже в 270 тысяч рублей.
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"Безусловным лидером продаж является Дубай. В значительно меньшей степени клиенты отдают предпочтение отелям регионов Аджман, Фуджейра и Рас-эль-Хайма", ― сообщили в пресс-службе другого туроператора. Главная причина ― прямой перелет, а также активность властей курорта в его продвижении.
По оценкам экспертов, отправляясь в Арабские Эмираты, россияне в основном выбирают отели премиум-класса. "Средняя продолжительность тура — 11 ночей. Бронируют, как правило, гостиницы, ориентированные на спокойный отдых у моря", ― рассказали в пресс-службе крупной компании.
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Также эксперты отмечают увеличение заявок на отдых продолжительностью в 20 дней и рост спроса на дополнительные услуги в аэропорту, трансферы и экскурсии.
По оценкам туроператоров, пандемия увеличила цены на дорогие отели примерно на десять процентов. По новым правилам, гостиницы не могут заполняться на 100 процентов. А из-за сокращения номерного фонда они не могут сильно снижать цены, иначе будут нерентабельными. Тем не менее, в низкие даты от отелей можно ждать бонусов и акций, а также скидок до 50 процентов.
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Эксперты подчеркивают, что гостиницы стали более лояльными. Например, если у туриста будет выявлен коронавирус по результатам ПЦР-теста, то он может смело рассчитывать на возврат полной стоимости забронированного номера.
Многие места размещения сейчас предоставляют гостям бесплатное раннее заселение и не берут обязательную доплату за праздничный ужин, в то время как год назад такая практика была.
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