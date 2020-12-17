https://ria.ru/20201217/novosibirsk-1589649713.html

В Новосибирске врача скорой избили из-за отказа надеть бахилы

В Новосибирске врача скорой избили из-за отказа надеть бахилы

Полиция и Следственный комитет в Новосибирске организовали проверки после нападения на детского реаниматолога, который отказался надеть бахилы перед входом в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:14

2020-12-17T12:14

2020-12-17T12:14

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Полиция и Следственный комитет в Новосибирске организовали проверки после нападения на детского реаниматолога, который отказался надеть бахилы перед входом в квартиру.В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в коридоре держит врача скорой помощи, который отказался надевать бахилы перед входом к больному ребенку.Минздрав Новосибирской области в специальном комментарии сообщает, что в минувшую среду на врача – детского реаниматолога, который приехал на вызов к девятилетнему мальчику, напал отец ребенка, а конфликт возник из-за требования родителей пациента к медику надеть бахилы."Конкретно в этом случае родители мальчика сообщили диспетчеру, что у ребенка – боли в животе и потеря сознания. Вызов поступил в 01.45, реанимационная бригада прибыла на место в 01.57. Но вместо того, чтобы немедленно пропустить медиков к ребенку, родители начали так агрессивно отстаивать чистоту пола в квартире, что у врача-реаниматолога диагностирована черепно-мозговая травма", - приводятся в сообщении слова главврача станции скорой медицинской помощи Ирины Большаковой.Она отметила, что жалобы от пациентов и их родственников, что медики не разулись или не надели бахилы, поступают регулярно, однако врачи скорой помощи не обязаны этого делать. В санитарных правилах и нормах, которыми руководствуется скорая помощь, нет требований надевать бахилы при входе в квартиру, отметила она.

https://ria.ru/20201216/skoraya-1589459379.html

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новосибирск, новосибирская область, происшествия