https://ria.ru/20201217/nko-1589778583.html

Собянину предложили обучить губернаторов взаимодействию с НКО

Собянину предложили обучить губернаторов взаимодействию с НКО

Участники демографического форума "Генерация-2050" предложили мэру Москвы Сергею Собянину поделиться с губернаторами опытом в области поддержки... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:42

2020-12-17T18:42

2020-12-17T18:42

москва

общество

религия и мировоззрение

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7020315d279fd386b0c188eb064526a8.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Участники демографического форума "Генерация-2050" предложили мэру Москвы Сергею Собянину поделиться с губернаторами опытом в области поддержки благотворительных организаций во время пандемии, сообщил в четверг РИА Новости соорганизатор форума, координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков.Демографический онлайн-форум "Генерация-2050" прошел в Москве 14-16 декабря, эксперты обсудили пути выхода страны из демографического кризиса.По словам Чеснокова, на имя столичного градоначальника участниками принято обращение, в котором, в частности, отмечается, что, "имея многолетний опыт в области поддержки некоммерческого сектора, мэрия столицы может стать ведущей площадкой по обучению региональных властей взаимодействию с НКО", и что реализация этого предложения "даст сильный импульс развитию региональной благотворительности"."В столице ведется значительная работа в этом направлении - есть гранты мэра для НКО, фондам предоставляют бесплатные площадки, печатную продукцию, обучают. Мэру столицы есть чем поделиться с коллегами, практики Москвы будут востребованы в регионах", - сказал Чесноков.Авторы инициативы отметили, что наиболее эффективно - обучать команды, в составе которых представители власти и НКО региона. "Таким образом параллельно с обучением будут налаживаться коммуникации между представителями властных и общественных институтов региона", - добавил собеседник агентства.Мероприятие в Москве объединило порядка 200 профильных НКО из России, Белоруссии, Украины и Сербии.

https://ria.ru/20201209/nko-1588430269.html

https://ria.ru/20200617/1573034197.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество, сергей собянин