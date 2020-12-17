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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201217/nko-1589778583.html
Собянину предложили обучить губернаторов взаимодействию с НКО
Собянину предложили обучить губернаторов взаимодействию с НКО
Участники демографического форума "Генерация-2050" предложили мэру Москвы Сергею Собянину поделиться с губернаторами опытом в области поддержки... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:42
2020-12-17T18:42
москва
общество
религия и мировоззрение
сергей собянин
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Участники демографического форума "Генерация-2050" предложили мэру Москвы Сергею Собянину поделиться с губернаторами опытом в области поддержки благотворительных организаций во время пандемии, сообщил в четверг РИА Новости соорганизатор форума, координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков.Демографический онлайн-форум "Генерация-2050" прошел в Москве 14-16 декабря, эксперты обсудили пути выхода страны из демографического кризиса.По словам Чеснокова, на имя столичного градоначальника участниками принято обращение, в котором, в частности, отмечается, что, "имея многолетний опыт в области поддержки некоммерческого сектора, мэрия столицы может стать ведущей площадкой по обучению региональных властей взаимодействию с НКО", и что реализация этого предложения "даст сильный импульс развитию региональной благотворительности"."В столице ведется значительная работа в этом направлении - есть гранты мэра для НКО, фондам предоставляют бесплатные площадки, печатную продукцию, обучают. Мэру столицы есть чем поделиться с коллегами, практики Москвы будут востребованы в регионах", - сказал Чесноков.Авторы инициативы отметили, что наиболее эффективно - обучать команды, в составе которых представители власти и НКО региона. "Таким образом параллельно с обучением будут налаживаться коммуникации между представителями властных и общественных институтов региона", - добавил собеседник агентства.Мероприятие в Москве объединило порядка 200 профильных НКО из России, Белоруссии, Украины и Сербии.
https://ria.ru/20201209/nko-1588430269.html
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москва, общество, сергей собянин

Собянину предложили обучить губернаторов взаимодействию с НКО

18:42 17.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Участники демографического форума "Генерация-2050" предложили мэру Москвы Сергею Собянину поделиться с губернаторами опытом в области поддержки благотворительных организаций во время пандемии, сообщил в четверг РИА Новости соорганизатор форума, координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков.
Демографический онлайн-форум "Генерация-2050" прошел в Москве 14-16 декабря, эксперты обсудили пути выхода страны из демографического кризиса.
По словам Чеснокова, на имя столичного градоначальника участниками принято обращение, в котором, в частности, отмечается, что, "имея многолетний опыт в области поддержки некоммерческого сектора, мэрия столицы может стать ведущей площадкой по обучению региональных властей взаимодействию с НКО", и что реализация этого предложения "даст сильный импульс развитию региональной благотворительности".
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"В столице ведется значительная работа в этом направлении - есть гранты мэра для НКО, фондам предоставляют бесплатные площадки, печатную продукцию, обучают. Мэру столицы есть чем поделиться с коллегами, практики Москвы будут востребованы в регионах", - сказал Чесноков.
Авторы инициативы отметили, что наиболее эффективно - обучать команды, в составе которых представители власти и НКО региона. "Таким образом параллельно с обучением будут налаживаться коммуникации между представителями властных и общественных институтов региона", - добавил собеседник агентства.
Мероприятие в Москве объединило порядка 200 профильных НКО из России, Белоруссии, Украины и Сербии.
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