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https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589700412.html
Путин заявил о поддержке Навального со стороны американских спецслужб
Путин заявил о поддержке Навального со стороны американских спецслужб
Президент Владимир Путин назвал публикации об инциденте с Алексеем Навальным не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. Об этом он... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:55
2020-12-17T15:40
госпитализация алексея навального
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал публикации об инциденте с Алексеем Навальным не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. Об этом он заявил на большой ежегодной пресс-конференции.Он добавил, что российские спецслужбы хорошо знают, что западная разведка отслеживает геолокацию."Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание и так далее", — отметил Путин.По его мнению, все это означает, что Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб."А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена (Юлия Навальная. — Прим. ред.) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду", — пояснил президент.Опубликованные Навальным материалы он назвал попыткой напасть на первых лиц государства. Однако добиваться уважения и признания со стороны людей надо не трюками, считает глава государства."Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной, для того чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае нашей", — заключил он."Расследование" об "отравлении"На этой неделе Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что ему известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ" и что именно эти люди якобы неоднократно пытались его отравить.Авторами "расследования" стали сотрудники Bellingcat, ресурса, который неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и по "делу Скрипалей". Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.По словам Навального, "сотрудники ФСБ" якобы ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск. Эту версию авторы "расследования" строят на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Но доказательств того, что упоминающиеся в публикации люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению, не приводится.Инцидент с Навальным Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву, и его экстренно госпитализировали в Омске. В омской больнице у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите", и через некоторое время он вышел из комы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления. Власти Германии заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, но ответа по существу дела так и не поступило.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование и заявила, что Навального отравили веществом, аналогичным по характеристикам "Новичку", однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589700295.html
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Путин: "Дело Навального – легализация данных американских спецслужб"
Президент РФ Владимир Путин, комментируя публикации про Алексея Навального, заявил, что он пользуется поддержкой иностранных спецслужб. "Но если это так, а это так, я вас уверяю, то это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае", - заявил президент. Президент РФ Владимир Путин назвал публикации про якобы причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. "Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", - заявил Путин на пресс-конференции.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, в мире

Путин заявил о поддержке Навального со стороны американских спецслужб

14:55 17.12.2020 (обновлено: 15:40 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал публикации об инциденте с Алексеем Навальным не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. Об этом он заявил на большой ежегодной пресс-конференции.
"Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", — сказал президент.
Он добавил, что российские спецслужбы хорошо знают, что западная разведка отслеживает геолокацию.
"Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание и так далее", — отметил Путин.
По его мнению, все это означает, что Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб.
"А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена (Юлия Навальная. — Прим. ред.) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду", — пояснил президент.
Опубликованные Навальным материалы он назвал попыткой напасть на первых лиц государства.
Этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и таким образом для тех, кто это делает, подтянуться до определенного уровня и сказать: обратите внимание, мой партнер — это вот этот, и я, значит, такого же калибра человек, относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба", — сказал Путин, отметив, что такой трюк политической борьбы применяется во всем мире.
Однако добиваться уважения и признания со стороны людей надо не трюками, считает глава государства.
"Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной, для того чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае нашей", — заключил он.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 14:38
Лавров: подтверждений в причастности России к инциденту с Навальным нет

"Расследование" об "отравлении"

На этой неделе Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что ему известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ" и что именно эти люди якобы неоднократно пытались его отравить.
Авторами "расследования" стали сотрудники Bellingcat, ресурса, который неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и по "делу Скрипалей". Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.
По словам Навального, "сотрудники ФСБ" якобы ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск. Эту версию авторы "расследования" строят на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Но доказательств того, что упоминающиеся в публикации люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению, не приводится.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 16:31
"Микс лжи и правды". Эксперт дал оценку новому "расследованию" Навального

Инцидент с Навальным

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву, и его экстренно госпитализировали в Омске. В омской больнице у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Позже Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите", и через некоторое время он вышел из комы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 08:00
Зачем британская разведка делает из Навального Распутина
Власти Германии заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, но ответа по существу дела так и не поступило.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование и заявила, что Навального отравили веществом, аналогичным по характеристикам "Новичку", однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
"И вот это меня, честно говоря, задело": большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

Мониторы с изображением участников большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

Пенсионеры пьют чай и смотрят прямую трансляцию ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Казани
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

Журналист перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинВ мире
 
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