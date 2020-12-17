https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589700412.html

Путин заявил о поддержке Навального со стороны американских спецслужб

Путин заявил о поддержке Навального со стороны американских спецслужб

Президент Владимир Путин назвал публикации об инциденте с Алексеем Навальным не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. Об этом он... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:55

2020-12-17T14:55

2020-12-17T15:40

госпитализация алексея навального

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал публикации об инциденте с Алексеем Навальным не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. Об этом он заявил на большой ежегодной пресс-конференции.Он добавил, что российские спецслужбы хорошо знают, что западная разведка отслеживает геолокацию."Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание и так далее", — отметил Путин.По его мнению, все это означает, что Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб."А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена (Юлия Навальная. — Прим. ред.) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду", — пояснил президент.Опубликованные Навальным материалы он назвал попыткой напасть на первых лиц государства. Однако добиваться уважения и признания со стороны людей надо не трюками, считает глава государства."Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной, для того чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае нашей", — заключил он."Расследование" об "отравлении"На этой неделе Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что ему известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ" и что именно эти люди якобы неоднократно пытались его отравить.Авторами "расследования" стали сотрудники Bellingcat, ресурса, который неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и по "делу Скрипалей". Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.По словам Навального, "сотрудники ФСБ" якобы ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск. Эту версию авторы "расследования" строят на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Но доказательств того, что упоминающиеся в публикации люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению, не приводится.Инцидент с Навальным Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву, и его экстренно госпитализировали в Омске. В омской больнице у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите", и через некоторое время он вышел из комы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления. Власти Германии заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, но ответа по существу дела так и не поступило.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование и заявила, что Навального отравили веществом, аналогичным по характеристикам "Новичку", однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589700295.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/navalnyy-1589533085.html

https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html

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Путин: "Дело Навального – легализация данных американских спецслужб" Президент РФ Владимир Путин, комментируя публикации про Алексея Навального, заявил, что он пользуется поддержкой иностранных спецслужб. "Но если это так, а это так, я вас уверяю, то это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае", - заявил президент. Президент РФ Владимир Путин назвал публикации про якобы причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. "Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", - заявил Путин на пресс-конференции. 2020-12-17T14:55 true PT0M47S

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, в мире