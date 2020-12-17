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Роструд проверяет данные о нарушениях по выплатам медикам
Роструд проверяет данные о нарушениях по выплатам медикам
Роструд проверяет информацию о нарушениях по оплате труда медработников в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:27
2020-12-17T18:37
нижний новгород
мурманская область
происшествия
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
тверская область
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Роструд проверяет информацию о нарушениях по оплате труда медработников в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Уточняется, что проверка ведётся в "Кольской центральной районной больнице" в Мурманской области, военном госпитале ФГКУ "422 ВГ" в Нижнем Новгороде, ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ" и ООО МСЧ "Ванадий" в Свердловской области, а также в больницах с инфекционными отделениями в Твери.Ранее в августе-сентябре Роструд проводил проверки почти во всех этих организациях. В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушение в части полноты стимулирующих выплат было выявлено в отношении одного работника "Кольской центральной районной больницы". В больнице "Качканарская ЦГБ" в ходе надзорных мероприятий нарушений выявлено не было.В Твери также проводились проверки, по итогам которых фактов неоплаты стимулирующих выплат выявлено не было. Вместе с тем, в некоторых медучреждениях были выявлены неоднократные факты задержки выплат. Данные нарушения в рамках исполнения выданных предписаний устранены. В военном госпитале "422 ВГ" в Нижнем Новгороде проверка проводится с конца ноября и пока не завершена.
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нижний новгород, мурманская область, происшествия, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), тверская область

Роструд проверяет данные о нарушениях по выплатам медикам

18:27 17.12.2020 (обновлено: 18:37 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Роструд проверяет информацию о нарушениях по оплате труда медработников в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях, о которых шла речь в ходе пресс-конференции Президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка ведётся в "Кольской центральной районной больнице" в Мурманской области, военном госпитале ФГКУ "422 ВГ" в Нижнем Новгороде, ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ" и ООО МСЧ "Ванадий" в Свердловской области, а также в больницах с инфекционными отделениями в Твери.

"При этом вопрос соблюдения трудовых прав медиков, в том числе полноты выплат, находится на постоянном контроле Роструда", - говорится в сообщении.

Ранее в августе-сентябре Роструд проводил проверки почти во всех этих организациях. В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушение в части полноты стимулирующих выплат было выявлено в отношении одного работника "Кольской центральной районной больницы". В больнице "Качканарская ЦГБ" в ходе надзорных мероприятий нарушений выявлено не было.
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В Твери также проводились проверки, по итогам которых фактов неоплаты стимулирующих выплат выявлено не было. Вместе с тем, в некоторых медучреждениях были выявлены неоднократные факты задержки выплат. Данные нарушения в рамках исполнения выданных предписаний устранены. В военном госпитале "422 ВГ" в Нижнем Новгороде проверка проводится с конца ноября и пока не завершена.

"В настоящее время инициированы и проводятся очередные проверки во всех указанных медучреждениях", - добавили в Роструде.

 
Нижний НовгородМурманская областьПроисшествияРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Тверская область
 
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