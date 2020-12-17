https://ria.ru/20201217/narusheniya-1589774282.html

Роструд проверяет данные о нарушениях по выплатам медикам

Роструд проверяет данные о нарушениях по выплатам медикам

Роструд проверяет информацию о нарушениях по оплате труда медработников в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:27

2020-12-17T18:27

2020-12-17T18:37

нижний новгород

мурманская область

происшествия

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

тверская область

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Роструд проверяет информацию о нарушениях по оплате труда медработников в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Уточняется, что проверка ведётся в "Кольской центральной районной больнице" в Мурманской области, военном госпитале ФГКУ "422 ВГ" в Нижнем Новгороде, ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ" и ООО МСЧ "Ванадий" в Свердловской области, а также в больницах с инфекционными отделениями в Твери.Ранее в августе-сентябре Роструд проводил проверки почти во всех этих организациях. В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушение в части полноты стимулирующих выплат было выявлено в отношении одного работника "Кольской центральной районной больницы". В больнице "Качканарская ЦГБ" в ходе надзорных мероприятий нарушений выявлено не было.В Твери также проводились проверки, по итогам которых фактов неоплаты стимулирующих выплат выявлено не было. Вместе с тем, в некоторых медучреждениях были выявлены неоднократные факты задержки выплат. Данные нарушения в рамках исполнения выданных предписаний устранены. В военном госпитале "422 ВГ" в Нижнем Новгороде проверка проводится с конца ноября и пока не завершена.

https://ria.ru/20201217/alakurtti-1589738867.html

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тверская область

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Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?" Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет. 2020-12-17T18:27 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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нижний новгород, мурманская область, происшествия, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), тверская область