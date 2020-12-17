Роструд проверяет данные о нарушениях по выплатам медикам
18:27 17.12.2020 (обновлено: 18:37 17.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Роструд проверяет информацию о нарушениях по оплате труда медработников в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях, о которых шла речь в ходе пресс-конференции Президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка ведётся в "Кольской центральной районной больнице" в Мурманской области, военном госпитале ФГКУ "422 ВГ" в Нижнем Новгороде, ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ" и ООО МСЧ "Ванадий" в Свердловской области, а также в больницах с инфекционными отделениями в Твери.
"При этом вопрос соблюдения трудовых прав медиков, в том числе полноты выплат, находится на постоянном контроле Роструда", - говорится в сообщении.
Ранее в августе-сентябре Роструд проводил проверки почти во всех этих организациях. В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушение в части полноты стимулирующих выплат было выявлено в отношении одного работника "Кольской центральной районной больницы". В больнице "Качканарская ЦГБ" в ходе надзорных мероприятий нарушений выявлено не было.
В Твери также проводились проверки, по итогам которых фактов неоплаты стимулирующих выплат выявлено не было. Вместе с тем, в некоторых медучреждениях были выявлены неоднократные факты задержки выплат. Данные нарушения в рамках исполнения выданных предписаний устранены. В военном госпитале "422 ВГ" в Нижнем Новгороде проверка проводится с конца ноября и пока не завершена.
"В настоящее время инициированы и проводятся очередные проверки во всех указанных медучреждениях", - добавили в Роструде.