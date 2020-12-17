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В Нижегородской области задержали бандитов, напавших на спящую семью
В Нижегородской области задержали бандитов, напавших на спящую семью
Троих мужчин, напавших среди ночи на семью нижегородцев с ружьем и пистолетом, задержали в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T23:25
2020-12-17T23:25
нижегородская область
богородский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Троих мужчин, напавших среди ночи на семью нижегородцев с ружьем и пистолетом, задержали в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Сообщение от сторожа коттеджного поселка в деревне Шумилово о вооруженном нападении на жителей одного из домов поступило в дежурную часть отдела МВД России по Богородскому району 16 декабря около 02:30."Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевшие рассказали, что несколько мужчин проникли в жилище через незакрытое окно. В это время в доме находились супруги 1960 и 1963 года рождения и их пожилая родственница. Нападавшие в масках-"балаклавах" угрожали потерпевшим обрезом охотничьего двуствольного ружья и пистолетом. Хозяйке они связали руки и ноги скотчем, мужчину заковали в наручники, а пожилую женщину заперли в комнате", - говорится в сообщении.Угрожая хозяевам коттеджа оружием, злоумышленники выяснили у них, где хранятся деньги и ценности и похитили их, а также шубы и часы. Общий ущерб составил 3,4 миллиона рублей."Несмотря на ночное время все наружные и оперативные службы полиции занимались поисками нападавших. В результате слаженной работы всех служб совершившие дерзкое тяжкое преступление были задержаны дежурными нарядами полицейских по горячим следам", - отмечается в сообщении.Трое мужчин на иномарке были остановлены сотрудниками ДПС в селе Доскино. В машине задержанных обнаружены балаклавы, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и пистолет, похищенное у потерпевших имущество и деньги. В автомобиле также был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, шприцы и иглы со следами инъекций. Изъятое вещество направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 162 (разбой).Отмечается, что все задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений против собственности."Владельцы коттеджа выразили благодарность сотрудникам органов внутренних дел за профессионализм, оперативность и слаженную работу всех служб полиции, позволивших раскрыть дерзкое преступление по горячим следам и вернуть потерпевшим их имущество", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201111/napadeniya-1584177141.html
https://ria.ru/20201209/zaderzhanie-1588392546.html
https://ria.ru/20201121/napadeniya-1585702297.html
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нижегородская область, богородский район, происшествия

В Нижегородской области задержали бандитов, напавших на спящую семью

23:25 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Троих мужчин, напавших среди ночи на семью нижегородцев с ружьем и пистолетом, задержали в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сообщение от сторожа коттеджного поселка в деревне Шумилово о вооруженном нападении на жителей одного из домов поступило в дежурную часть отдела МВД России по Богородскому району 16 декабря около 02:30.
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"Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевшие рассказали, что несколько мужчин проникли в жилище через незакрытое окно. В это время в доме находились супруги 1960 и 1963 года рождения и их пожилая родственница. Нападавшие в масках-"балаклавах" угрожали потерпевшим обрезом охотничьего двуствольного ружья и пистолетом. Хозяйке они связали руки и ноги скотчем, мужчину заковали в наручники, а пожилую женщину заперли в комнате", - говорится в сообщении.
Угрожая хозяевам коттеджа оружием, злоумышленники выяснили у них, где хранятся деньги и ценности и похитили их, а также шубы и часы. Общий ущерб составил 3,4 миллиона рублей.
"Несмотря на ночное время все наружные и оперативные службы полиции занимались поисками нападавших. В результате слаженной работы всех служб совершившие дерзкое тяжкое преступление были задержаны дежурными нарядами полицейских по горячим следам", - отмечается в сообщении.
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Трое мужчин на иномарке были остановлены сотрудниками ДПС в селе Доскино. В машине задержанных обнаружены балаклавы, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и пистолет, похищенное у потерпевших имущество и деньги. В автомобиле также был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, шприцы и иглы со следами инъекций. Изъятое вещество направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 162 (разбой).
Отмечается, что все задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений против собственности.
"Владельцы коттеджа выразили благодарность сотрудникам органов внутренних дел за профессионализм, оперативность и слаженную работу всех служб полиции, позволивших раскрыть дерзкое преступление по горячим следам и вернуть потерпевшим их имущество", - подчеркивается в сообщении.
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