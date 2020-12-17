https://ria.ru/20201217/napadenie-1589627041.html

Москвича арестовали за нападение на охранника военной поликлиники

Москвича арестовали за нападение на охранника военной поликлиники

Хамовнический суд Москвы заключил под стражу жителя столицы, напавшего на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) военной поликлиники, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:35

2020-12-17T10:35

2020-12-17T10:35

вадим соловьев

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заключил под стражу жителя столицы, напавшего на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) военной поликлиники, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.По данным следствия, вечером во вторник 28-летний Соловьев при попытке пройти через КПП военной поликлиники на Гоголевском бульваре несколько раз ударил дежурного чем-то острым, возможно ножом.Минобороны отмечало, что дежурный с травмой предплечья был госпитализирован. О мотивах нападавшего не сообщалось, в Следственном комитете подчеркивали лишь, что его психическое состояние предстоит оценить в ходе экспертизы.Соловьеву предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и грозит реальный срок – в случае, если экспертиза сочтет, что он может отвечать за свои поступки.

https://ria.ru/20201217/izbienie-1589626770.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим соловьев, москва, происшествия