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Москвича арестовали за нападение на охранника военной поликлиники
Москвича арестовали за нападение на охранника военной поликлиники
Хамовнический суд Москвы заключил под стражу жителя столицы, напавшего на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) военной поликлиники, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:35
2020-12-17T10:35
2020-12-17T10:35
вадим соловьев
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заключил под стражу жителя столицы, напавшего на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) военной поликлиники, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.По данным следствия, вечером во вторник 28-летний Соловьев при попытке пройти через КПП военной поликлиники на Гоголевском бульваре несколько раз ударил дежурного чем-то острым, возможно ножом.Минобороны отмечало, что дежурный с травмой предплечья был госпитализирован. О мотивах нападавшего не сообщалось, в Следственном комитете подчеркивали лишь, что его психическое состояние предстоит оценить в ходе экспертизы.Соловьеву предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и грозит реальный срок – в случае, если экспертиза сочтет, что он может отвечать за свои поступки.
https://ria.ru/20201217/izbienie-1589626770.html
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вадим соловьев, москва, происшествия