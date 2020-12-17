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Москвича арестовали за нападение на охранника военной поликлиники
Москвича арестовали за нападение на охранника военной поликлиники
Хамовнический суд Москвы заключил под стражу жителя столицы, напавшего на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) военной поликлиники, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:35
2020-12-17T10:35
вадим соловьев
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заключил под стражу жителя столицы, напавшего на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) военной поликлиники, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.По данным следствия, вечером во вторник 28-летний Соловьев при попытке пройти через КПП военной поликлиники на Гоголевском бульваре несколько раз ударил дежурного чем-то острым, возможно ножом.Минобороны отмечало, что дежурный с травмой предплечья был госпитализирован. О мотивах нападавшего не сообщалось, в Следственном комитете подчеркивали лишь, что его психическое состояние предстоит оценить в ходе экспертизы.Соловьеву предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и грозит реальный срок – в случае, если экспертиза сочтет, что он может отвечать за свои поступки.
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вадим соловьев, москва, происшествия

Москвича арестовали за нападение на охранника военной поликлиники

10:35 17.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заключил под стражу жителя столицы, напавшего на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) военной поликлиники, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"Хамовническим судом в отношении Ильи Соловьева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2021 года", - сказал собеседник агентства.
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По данным следствия, вечером во вторник 28-летний Соловьев при попытке пройти через КПП военной поликлиники на Гоголевском бульваре несколько раз ударил дежурного чем-то острым, возможно ножом.
Минобороны отмечало, что дежурный с травмой предплечья был госпитализирован. О мотивах нападавшего не сообщалось, в Следственном комитете подчеркивали лишь, что его психическое состояние предстоит оценить в ходе экспертизы.
Соловьеву предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и грозит реальный срок – в случае, если экспертиза сочтет, что он может отвечать за свои поступки.
 
Вадим СоловьевМоскваПроисшествия
 
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