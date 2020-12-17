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В России изменятся правила оплаты наличными
В России изменятся правила оплаты наличными
Поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые вступят в силу 10 января, позволят облегчить жизнь легальному... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:26
2020-12-17T12:32
наталия пшеничникова
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
синергия
экономика
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые вступят в силу 10 января, позволят облегчить жизнь легальному бизнесу, рассказал Life ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Он отметил, что из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков. Юрист подчеркнул, что контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО. Все эти меры позволят сократить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на бизнес. Поправки направлены на устранение лазеек для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными на суммы более 600 тысяч рублей. Подобные меры затронут иностранные трасты, фонды и партнерства. При этом для компаний, объединенных одним видом деятельности, будет специальный перечень операций, о которых необходимо сообщать в Росфинмониторинг. Об этом напомнил ведущий юрист "Европейской юридической службы" Павел Семибогатов. Добросовестным компаниям, подчеркнул эксперт, опасаться нечего.Отмечается, что контролироваться будут и почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, — в этом случае речь идет о суммах, превышающих 100 тысяч рублей. Контролировать будут и ставки выше 600 тысяч рублей. Кроме того, со следующего года попадут под контроль и наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью — для этого сумма должна превышать три миллиона рублей. Сейчас, по словам юриста адвокатского бюро "S&amp;K Вертикаль" Любови Сысоевой, контролируются только сделки по передаче права собственности. Нотариусы, юристы и риелторы, как рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета "Синергия" Наталья Пшеничникова, будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделках на сумму более трех миллионов рублей, а их список будет расширен: аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.
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наталия пшеничникова, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), синергия, экономика

В России изменятся правила оплаты наличными

10:26 17.12.2020 (обновлено: 12:32 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые вступят в силу 10 января, позволят облегчить жизнь легальному бизнесу, рассказал Life ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Он отметил, что из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков. Юрист подчеркнул, что контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО. Все эти меры позволят сократить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на бизнес. Поправки направлены на устранение лазеек для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными на суммы более 600 тысяч рублей.
Подобные меры затронут иностранные трасты, фонды и партнерства.
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При этом для компаний, объединенных одним видом деятельности, будет специальный перечень операций, о которых необходимо сообщать в Росфинмониторинг. Об этом напомнил ведущий юрист "Европейской юридической службы" Павел Семибогатов. Добросовестным компаниям, подчеркнул эксперт, опасаться нечего.

"Новых санкций за нарушение или несоблюдение данного закона не вводится. Все остается так, как сейчас. За нарушение банковский счет могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД", — сказал специалист.

Отмечается, что контролироваться будут и почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, — в этом случае речь идет о суммах, превышающих 100 тысяч рублей. Контролировать будут и ставки выше 600 тысяч рублей. Кроме того, со следующего года попадут под контроль и наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью — для этого сумма должна превышать три миллиона рублей. Сейчас, по словам юриста адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Любови Сысоевой, контролируются только сделки по передаче права собственности. Нотариусы, юристы и риелторы, как рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета "Синергия" Наталья Пшеничникова, будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделках на сумму более трех миллионов рублей, а их список будет расширен: аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.
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Наталия ПшеничниковаРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)СинергияЭкономика
 
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