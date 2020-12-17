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Мясников сравнил смертность во время пандемии в России и других странах
Мясников сравнил смертность во время пандемии в России и других странах
Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил в Telegram показатели смертности на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России и ряде других стран. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T01:29
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Что на самом деле происходит со смертностью в России во время пандемии
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил в Telegram показатели смертности на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России и ряде других стран.По его словам, за десять месяцев 2019 года в России умерло почти полтора миллиона человек. При этом рост смертности в этом году составил почти десять процентов в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. По подсчетам медика, из 150 тысяч "дополнительных смертей" 108 тысяч пришлось на причины, которые не связаны с COVID-19.Врач резюмировал, что борьба с пандемией ослабила общее состояние медицинской помощи по всему миру.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост общей смертности за десять месяцев 2020 года по стране составил 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Она отметила, что власти ожидают превышения показателей смертности в России в ноябре и декабре. Вице-премьер подчеркнула, что страна не скрывает статистику смертности с коронавирусом и регулярно ее публикует.За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 26 509 заболевших COVID-19. Умерли 596 пациентов, вылечились более 26,4 тысячи человек. С весны в России выявили 2 734 454 заразившихся коронавирусом, из них 48,5 тысячи скончались, 2,17 миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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telegram (приложение), италия, сша, испания, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, общество

Мясников сравнил смертность во время пандемии в России и других странах

01:29 17.12.2020
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил в Telegram показатели смертности на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России и ряде других стран.

"В России (медицинская. — Прим. ред.) система оказалась устойчивее, что видно по цифрам прироста смертности за время эпидемии, который значительно ниже, чем в других развитых странах", — подчеркнул специалист.

По его словам, за десять месяцев 2019 года в России умерло почти полтора миллиона человек. При этом рост смертности в этом году составил почти десять процентов в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. По подсчетам медика, из 150 тысяч "дополнительных смертей" 108 тысяч пришлось на причины, которые не связаны с COVID-19.

"В той же Испании за этот период времени смертность возросла на 18,7 процентов, Италии — 15 процентов, США — на 11,7 процентов. С примерно таким же соотношением людей, умерших от КОВИД и значительным приростом смертей от других болезней", — отметил Мясников.

Врач резюмировал, что борьба с пандемией ослабила общее состояние медицинской помощи по всему миру.
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост общей смертности за десять месяцев 2020 года по стране составил 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Она отметила, что власти ожидают превышения показателей смертности в России в ноябре и декабре. Вице-премьер подчеркнула, что страна не скрывает статистику смертности с коронавирусом и регулярно ее публикует.
За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 26 509 заболевших COVID-19. Умерли 596 пациентов, вылечились более 26,4 тысячи человек. С весны в России выявили 2 734 454 заразившихся коронавирусом, из них 48,5 тысячи скончались, 2,17 миллиона вылечились.
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