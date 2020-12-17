Мясников сравнил смертность во время пандемии в России и других странах
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил в Telegram показатели смертности на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России и ряде других стран.
"В России (медицинская. — Прим. ред.) система оказалась устойчивее, что видно по цифрам прироста смертности за время эпидемии, который значительно ниже, чем в других развитых странах", — подчеркнул специалист.
По его словам, за десять месяцев 2019 года в России умерло почти полтора миллиона человек. При этом рост смертности в этом году составил почти десять процентов в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. По подсчетам медика, из 150 тысяч "дополнительных смертей" 108 тысяч пришлось на причины, которые не связаны с COVID-19.
Врач резюмировал, что борьба с пандемией ослабила общее состояние медицинской помощи по всему миру.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост общей смертности за десять месяцев 2020 года по стране составил 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Она отметила, что власти ожидают превышения показателей смертности в России в ноябре и декабре. Вице-премьер подчеркнула, что страна не скрывает статистику смертности с коронавирусом и регулярно ее публикует.
За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 26 509 заболевших COVID-19. Умерли 596 пациентов, вылечились более 26,4 тысячи человек. С весны в России выявили 2 734 454 заразившихся коронавирусом, из них 48,5 тысячи скончались, 2,17 миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.