https://ria.ru/20201217/myasnikov-1589599835.html

Мясников сравнил смертность во время пандемии в России и других странах

Мясников сравнил смертность во время пандемии в России и других странах

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил в Telegram показатели смертности на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России и ряде других стран. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T01:29

2020-12-17T01:29

2020-12-17T01:29

telegram (приложение)

италия

сша

испания

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Что на самом деле происходит со смертностью в России во время пандемии

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:74:600:411_1920x0_80_0_0_d58cfdae5a9882e8346a9e2cfb0f83f6.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил в Telegram показатели смертности на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России и ряде других стран.По его словам, за десять месяцев 2019 года в России умерло почти полтора миллиона человек. При этом рост смертности в этом году составил почти десять процентов в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. По подсчетам медика, из 150 тысяч "дополнительных смертей" 108 тысяч пришлось на причины, которые не связаны с COVID-19.Врач резюмировал, что борьба с пандемией ослабила общее состояние медицинской помощи по всему миру.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост общей смертности за десять месяцев 2020 года по стране составил 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Она отметила, что власти ожидают превышения показателей смертности в России в ноябре и декабре. Вице-премьер подчеркнула, что страна не скрывает статистику смертности с коронавирусом и регулярно ее публикует.За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 26 509 заболевших COVID-19. Умерли 596 пациентов, вылечились более 26,4 тысячи человек. С весны в России выявили 2 734 454 заразившихся коронавирусом, из них 48,5 тысячи скончались, 2,17 миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589077053.html

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589408580.html

италия

сша

испания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), италия, сша, испания, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, общество