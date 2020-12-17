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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/murmansk-1589688453.html
СК начал проверку после жалобы мурманских медиков Путину
СК начал проверку после жалобы мурманских медиков Путину
Следователи в Мурманской области начали проверку по информации о неполучении выплат медицинскими работниками в Коле, которая прозвучала в ходе пресс-конференции РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:03
2020-12-17T19:17
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
андрей чибис
здоровье - общество
владимир путин
кола
кольский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Следователи в Мурманской области начали проверку по информации о неполучении выплат медицинскими работниками в Коле, которая прозвучала в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе пресс-конференции с главой государства волонтёр в колл-центре зачитал обращение медиков из Колы Мурманской области, которые пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Ранее стало известно, что министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в город Колу сразу после того, как прозвучал вопрос.Сообщается, что следователи работают в медицинском учреждении Кольского района, в настоящее время устанавливаются причины невыплаты предусмотренного законом материального стимулирования медикам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверок находится на контроле руководителя следственного управления.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Instagram, что все медики Кольской ЦРБ получают выплаты за работу с коронавирусом, до сих пор жалоб не поступало, но информацию перепроверяют.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
кола
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андрей чибис, здоровье - общество, владимир путин, кола, кольский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область

СК начал проверку после жалобы мурманских медиков Путину

14:03 17.12.2020 (обновлено: 19:17 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Следователи в Мурманской области начали проверку по информации о неполучении выплат медицинскими работниками в Коле, которая прозвучала в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе пресс-конференции с главой государства волонтёр в колл-центре зачитал обращение медиков из Колы Мурманской области, которые пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Ранее стало известно, что министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в город Колу сразу после того, как прозвучал вопрос.

"В ходе прямой линии с президентом Российской Федерации озвучена информация о неполучении медицинскими работниками в городе Коле выплат за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. Региональным следственным управлением инициирована доследственная проверка по данному факту", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи работают в медицинском учреждении Кольского района, в настоящее время устанавливаются причины невыплаты предусмотренного законом материального стимулирования медикам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверок находится на контроле руководителя следственного управления.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Instagram, что все медики Кольской ЦРБ получают выплаты за работу с коронавирусом, до сих пор жалоб не поступало, но информацию перепроверяют.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Андрей ЧибисЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинКолаКольский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Мурманская область
 
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