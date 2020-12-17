https://ria.ru/20201217/moskva-1589611331.html
Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
Пройти медицинское обследование теперь можно в 30 московских центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:30
2020-12-17T08:30
2020-12-17T08:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пройти медицинское обследование теперь можно в 30 московских центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Этот год показал особенную важность заботы о своем самочувствии и здоровье. Сейчас выявлять любые отклонения и изменения заранее актуально как никогда. Медицинская диагностика в офисах "Мои документы" дает жителям базовую картину состояния организма. Мы рады сообщить, что пройти медицинский чекап горожане теперь могут в 30 центрах госуслуг. Сам процесс занимает минимальное количество времени, не нужно заранее записываться на осмотр. По итогам диагностики посетитель получит информацию о своем здоровье и общие рекомендации. Уже более 20 тысяч москвичей проверили свое здоровье в центрах "Мои документы", — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что посетителям предлагают определить состав тела, проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха, измерить артериальное давление и пульс. Сама процедура проверки бесплатна и занимает в среднем 7–10 минут.Отмечается, что адреса центров, где расположены современные диагностические комплексы, указаны на сайте проекта. Районные центры открыты для посетителей с 08.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10.00 до 22.00.Кроме того, во флагманских офисах работают кабинеты "Мое здоровье", где можно пройти бесплатное обследование по программам "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание".
https://ria.ru/20201216/moskva-1589472945.html
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анастасия ракова , здоровье - общество, москва
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Пройти медицинское обследование теперь можно в 30 московских центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы
.
"Этот год показал особенную важность заботы о своем самочувствии и здоровье. Сейчас выявлять любые отклонения и изменения заранее актуально как никогда. Медицинская диагностика в офисах "Мои документы" дает жителям базовую картину состояния организма. Мы рады сообщить, что пройти медицинский чекап горожане теперь могут в 30 центрах госуслуг. Сам процесс занимает минимальное количество времени, не нужно заранее записываться на осмотр. По итогам диагностики посетитель получит информацию о своем здоровье и общие рекомендации. Уже более 20 тысяч москвичей проверили свое здоровье в центрах "Мои документы", — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что посетителям предлагают определить состав тела, проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха, измерить артериальное давление и пульс. Сама процедура проверки бесплатна и занимает в среднем 7–10 минут.
"По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма и советами по здоровому образу жизни. Данные можно добавить в свою электронную медкарту, направить на электронную почту или распечатать",- говорится в сообщении.
Отмечается, что адреса центров, где расположены современные диагностические комплексы, указаны на сайте проекта. Районные центры открыты для посетителей с 08.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10.00 до 22.00.
Кроме того, во флагманских офисах работают кабинеты "Мое здоровье", где можно пройти бесплатное обследование по программам "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание".
"На входе посетителей встретит дружелюбный робот-диагност, который определит температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека и уровень глюкозы. Для дальнейших процедур при себе необходимо иметь паспорт",- говорится в сообщении.