Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201217/moskva-1589611331.html
Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
Пройти медицинское обследование теперь можно в 30 московских центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:30
2020-12-17T08:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576559333_0:143:3270:1982_1920x0_80_0_0_47f817e9c79df5f51d201db77f36e6ec.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пройти медицинское обследование теперь можно в 30 московских центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Этот год показал особенную важность заботы о своем самочувствии и здоровье. Сейчас выявлять любые отклонения и изменения заранее актуально как никогда. Медицинская диагностика в офисах "Мои документы" дает жителям базовую картину состояния организма. Мы рады сообщить, что пройти медицинский чекап горожане теперь могут в 30 центрах госуслуг. Сам процесс занимает минимальное количество времени, не нужно заранее записываться на осмотр. По итогам диагностики посетитель получит информацию о своем здоровье и общие рекомендации. Уже более 20 тысяч москвичей проверили свое здоровье в центрах "Мои документы", — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что посетителям предлагают определить состав тела, проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха, измерить артериальное давление и пульс. Сама процедура проверки бесплатна и занимает в среднем 7–10 минут.Отмечается, что адреса центров, где расположены современные диагностические комплексы, указаны на сайте проекта. Районные центры открыты для посетителей с 08.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10.00 до 22.00.Кроме того, во флагманских офисах работают кабинеты "Мое здоровье", где можно пройти бесплатное обследование по программам "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание".
https://ria.ru/20201216/moskva-1589472945.html
https://ria.ru/20201215/pnevmoniya-1589255097.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576559333_0:29:2652:2018_1920x0_80_0_0_9f8234aedab1c97c90be73b55975abb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия ракова , здоровье - общество, москва

Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг

08:30 17.12.2020
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пройти медицинское обследование теперь можно в 30 московских центрах госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Этот год показал особенную важность заботы о своем самочувствии и здоровье. Сейчас выявлять любые отклонения и изменения заранее актуально как никогда. Медицинская диагностика в офисах "Мои документы" дает жителям базовую картину состояния организма. Мы рады сообщить, что пройти медицинский чекап горожане теперь могут в 30 центрах госуслуг. Сам процесс занимает минимальное количество времени, не нужно заранее записываться на осмотр. По итогам диагностики посетитель получит информацию о своем здоровье и общие рекомендации. Уже более 20 тысяч москвичей проверили свое здоровье в центрах "Мои документы", — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 12:36Распространение нового коронавируса
Собянин ответил на критику реформы здравоохранения в Москве
Отмечается, что посетителям предлагают определить состав тела, проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха, измерить артериальное давление и пульс. Сама процедура проверки бесплатна и занимает в среднем 7–10 минут.
"По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма и советами по здоровому образу жизни. Данные можно добавить в свою электронную медкарту, направить на электронную почту или распечатать",- говорится в сообщении.
Отмечается, что адреса центров, где расположены современные диагностические комплексы, указаны на сайте проекта. Районные центры открыты для посетителей с 08.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10.00 до 22.00.
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 09:11
Москва открыла сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови
Кроме того, во флагманских офисах работают кабинеты "Мое здоровье", где можно пройти бесплатное обследование по программам "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание".
"На входе посетителей встретит дружелюбный робот-диагност, который определит температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека и уровень глюкозы. Для дальнейших процедур при себе необходимо иметь паспорт",- говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
Лента новостейМолния