Вопрос запасов воды под Азовским морем требует изучения, заявил ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Возможные запасы пресной воды в подземных горизонтах в Крыму, в том числе под Азовским морем, требуют изучения и оценки специалистами-гидрологами, сказал РИА Новости профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Крымского федерального университета Илья Николенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут. Он также добавил, что по оценкам специалистов, в прилегающих к Крыму акваториях могут быть большие запасы хорошей пресной воды. Он в частности упомянул запасы воды под Азовским морем.
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"Это конечно требует изучения гидрологами. В принципе, достаточно много воды в северо-восточном Крыму (Азовское море омывает побережье северо-восточного Крыма, - ред). Там есть горизонты, но все это должно хорошо исследоваться", - сказал Николенко.
Оценку возможных запасов воды в подземных горизонтах в Крыму, а также под Азовским морем должны сделать геологи и гидрологи, на это уже федеральным правительством выделены средства, сказал ученый.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее, что Крым и Севастополь получат около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через построенный в советские времена Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.