https://ria.ru/20201217/misis-1589516210.html

В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства

В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с металлургическим предприятием "Северсталь" планируют... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:00

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университетская наука

навигатор абитуриента

мисис

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с металлургическим предприятием "Северсталь" планируют создать новые огнестойкие стали с помощью формирования неметаллических включений при повышенных температурах. Применение новых сталей позволит замедлить обрушение стальных конструкций при пожаре под действием высоких температур, создавая дополнительный запас времени для эвакуации людей, сообщили в пресс-службе вуза.Как сообщают эксперты НИТУ "МИСиС", в результате пожаров металлические элементы зданий быстро теряют несущую способность. Это приводит к потере целостности строительных конструкций и их сильнейшей деформации, при которых становится невозможным проведение спасательных работ и тушение пожара.Здания могут разрушаться до завершения спасательной операции, что приводит к увеличению числа пострадавших, большому экологическому ущербу и требует существенных затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ.Новые технические регламенты и национальные стандарты в российской строительной отрасли требуют внедрения высокопрочного огнестойкого проката для изготовления металлоконструкций.По словам исследователей НИТУ "МИСиС", это обусловлено возрастающим количеством техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций и пожаров на объектах промышленной и социальной инфраструктуры. Особенно важно это для объектов транспортного и энергетического комплекса с повышенной техногенной опасностью.Исследователи НИТУ "МИСиС" считают, что задача повышения огнестойкости стальных конструкций может быть решена за счет научно-обоснованного управления составом легирующих элементов и условиями термомеханической обработки."Мы предполагаем, что можно достичь требуемого эффекта за счет формирования при повышенных температурах неметаллических включений – частиц карбидов и нитридов. Они будут способствовать сохранению прочности стали при температурах 500 -900 С", – рассказал директор НОЦ энергоэффективности "МИСиС" Денис Кузнецов.Благодаря внедрению разработки обрушение стальных конструкций при пожаре под действием высоких температур будет происходить позже, создавая дополнительный запас времени для эвакуации людей, считают исследователи. В их планах – повысить стойкость стальных конструкций в условиях пожара не менее чем на 15 минут. Это позволит повысить уровень эксплуатационной безопасности промышленных зданий, торговых центров, спортивных сооружений и спасти жизни многих людей.Проект выполняется НИТУ "МИСиС" совместно с ПАО "Северсталь" на субсидию Правительства РФ, предоставленную на развитие кооперации для создания высокотехнологичных производств.

https://ria.ru/20201210/tpu-1588428198.html

https://ria.ru/20201209/mifi-1588177216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, мисис, технологии