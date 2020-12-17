https://ria.ru/20201217/misis-1589516210.html
В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с металлургическим предприятием "Северсталь" планируют... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:00
2020-12-17T08:00
2020-12-17T08:00
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технологии
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с металлургическим предприятием "Северсталь" планируют создать новые огнестойкие стали с помощью формирования неметаллических включений при повышенных температурах. Применение новых сталей позволит замедлить обрушение стальных конструкций при пожаре под действием высоких температур, создавая дополнительный запас времени для эвакуации людей, сообщили в пресс-службе вуза.Как сообщают эксперты НИТУ "МИСиС", в результате пожаров металлические элементы зданий быстро теряют несущую способность. Это приводит к потере целостности строительных конструкций и их сильнейшей деформации, при которых становится невозможным проведение спасательных работ и тушение пожара.Здания могут разрушаться до завершения спасательной операции, что приводит к увеличению числа пострадавших, большому экологическому ущербу и требует существенных затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ.Новые технические регламенты и национальные стандарты в российской строительной отрасли требуют внедрения высокопрочного огнестойкого проката для изготовления металлоконструкций.По словам исследователей НИТУ "МИСиС", это обусловлено возрастающим количеством техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций и пожаров на объектах промышленной и социальной инфраструктуры. Особенно важно это для объектов транспортного и энергетического комплекса с повышенной техногенной опасностью.Исследователи НИТУ "МИСиС" считают, что задача повышения огнестойкости стальных конструкций может быть решена за счет научно-обоснованного управления составом легирующих элементов и условиями термомеханической обработки."Мы предполагаем, что можно достичь требуемого эффекта за счет формирования при повышенных температурах неметаллических включений – частиц карбидов и нитридов. Они будут способствовать сохранению прочности стали при температурах 500 -900 С", – рассказал директор НОЦ энергоэффективности "МИСиС" Денис Кузнецов.Благодаря внедрению разработки обрушение стальных конструкций при пожаре под действием высоких температур будет происходить позже, создавая дополнительный запас времени для эвакуации людей, считают исследователи. В их планах – повысить стойкость стальных конструкций в условиях пожара не менее чем на 15 минут. Это позволит повысить уровень эксплуатационной безопасности промышленных зданий, торговых центров, спортивных сооружений и спасти жизни многих людей.Проект выполняется НИТУ "МИСиС" совместно с ПАО "Северсталь" на субсидию Правительства РФ, предоставленную на развитие кооперации для создания высокотехнологичных производств.
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университетская наука, навигатор абитуриента, мисис, технологии
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости.
Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС"
) совместно с металлургическим предприятием "Северсталь" планируют создать новые огнестойкие стали с помощью формирования неметаллических включений при повышенных температурах. Применение новых сталей позволит замедлить обрушение стальных конструкций при пожаре под действием высоких температур, создавая дополнительный запас времени для эвакуации людей, сообщили в пресс-службе вуза.
Как сообщают эксперты НИТУ "МИСиС", в результате пожаров металлические элементы зданий быстро теряют несущую способность. Это приводит к потере целостности строительных конструкций и их сильнейшей деформации, при которых становится невозможным проведение спасательных работ и тушение пожара.
Здания могут разрушаться до завершения спасательной операции, что приводит к увеличению числа пострадавших, большому экологическому ущербу и требует существенных затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ.
Новые технические регламенты и национальные стандарты в российской строительной отрасли требуют внедрения высокопрочного огнестойкого проката для изготовления металлоконструкций.
По словам исследователей НИТУ "МИСиС", это обусловлено возрастающим количеством техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций и пожаров на объектах промышленной и социальной инфраструктуры. Особенно важно это для объектов транспортного и энергетического комплекса с повышенной техногенной опасностью.
Исследователи НИТУ "МИСиС" считают, что задача повышения огнестойкости стальных конструкций может быть решена за счет научно-обоснованного управления составом легирующих элементов и условиями термомеханической обработки.
"Мы предполагаем, что можно достичь требуемого эффекта за счет формирования при повышенных температурах неметаллических включений – частиц карбидов и нитридов. Они будут способствовать сохранению прочности стали при температурах 500 -900 С", – рассказал директор НОЦ энергоэффективности "МИСиС" Денис Кузнецов.
Благодаря внедрению разработки обрушение стальных конструкций при пожаре под действием высоких температур будет происходить позже, создавая дополнительный запас времени для эвакуации людей, считают исследователи. В их планах – повысить стойкость стальных конструкций в условиях пожара не менее чем на 15 минут. Это позволит повысить уровень эксплуатационной безопасности промышленных зданий, торговых центров, спортивных сооружений и спасти жизни многих людей.
Проект выполняется НИТУ "МИСиС" совместно с ПАО "Северсталь" на субсидию Правительства РФ, предоставленную на развитие кооперации для создания высокотехнологичных производств.